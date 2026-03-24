ریلوے نے دیا بڑا جھٹکا، ٹکٹ کینسل کرنے کے قوانین یکم اپریل سے تبدیل، کنفرم ٹکٹ کینسل کرانے پر کٹ جائے گی بھاری رقم
جیسے جیسے ٹرین کی روانگی کا وقت قریب آئے گا، جرمانے مزید سخت ہوتے جائیں گے۔
Published : March 24, 2026 at 10:32 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ریلوے نے ٹکٹ منسوخی اور رقم کی واپسی کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے جاری کردہ نئی ہدایات کے مطابق کنفرم ٹکٹ منسوخ کرنا اب مسافروں کے لیے زیادہ مہنگا پڑے گا۔ ان قوانین کو نافذ کرنے کا بنیادی مقصد ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ اور آخری لمحات میں منسوخی کو روکنا ہے۔
قوانین کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے
ریلوے نے واضح کیا ہے کہ یہ نئے قواعد یکم اپریل 2026 سے 15 اپریل 2026 کے درمیان مرحلہ وار نافذ کیے جائیں گے۔اس کا مطلب ہے کہ نئی رقم کی واپسی کی پالیسی اپریل کے وسط تک پورے ملک میں پوری طرح سے نافذ ہو جائے گی۔
رقم کی واپسی کا تعین منسوخی کے وقت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ نئے قوانین کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ رقم کی واپسی کا تعین اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ آپ اپنا ٹکٹ کتنا پہلے منسوخ کرتے ہیں۔جیسے جیسے ٹرین کی روانگی کا وقت قریب آئے گا، جرمانے مزید سخت ہوتے جائیں گے۔
72 گھنٹے سے زیادہ
اگر آپ اپنی روانگی سے 72 گھنٹے (3 دن) پہلے اپنا ٹکٹ منسوخ کر دیتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ رقم کی واپسی ملے گی۔اس صورت میں، صرف کم از کم فلیٹ کینسلیشن چارج کاٹ لیا جائے گا۔
72 اور 24 گھنٹے کے درمیان
اگر ٹکٹ کو 72 گھنٹے سے کم لیکن ٹرین کی روانگی سے 24 گھنٹے پہلے منسوخ کیا جاتا ہے تو کل کرایہ کا 25 فیصد کاٹا جائے گا۔ ایک کم از کم منسوخی چارج بھی لاگو ہوگا۔
24 اور 8 گھنٹے کے درمیان
سب سے بڑی تبدیلی اس زمرے میں ہے۔ اب اگر ٹرین کی روانگی سے 24 سے 8 گھنٹے پہلے ٹکٹ منسوخ ہو جاتا ہے تو کرایہ کا 50 فیصد کاٹ لیا جائے گا۔ پہلے یہ اصول 12 سے 4 گھنٹے کے درمیان لاگو ہوتا تھا۔
8 گھنٹے سے کم
ریلوے نے اب 'آخری لمحے' کی رقم کی واپسی کی سہولت کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے۔اگر ٹرین کے روانہ ہونے میں 8 گھنٹے سے کم وقت باقی ہے تو رقم کی واپسی صفر ہو جائے گی۔ پہلے مسافروں کو روانگی سے 4 گھنٹے پہلے تک ایک چھوٹا سا ریفنڈ مل سکتا تھا لیکن اب اس وقت کی حد کو بڑھا کر 8 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔
مسافروں پر اثرات
ماہرین کا خیال ہے کہ اس سختی سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو حقیقی طور پر سفر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ اب غیر ضروری طور پر ٹکٹ بک نہیں کریں گے اور انہیں آخری لمحات تک روکے رکھیں گے۔ تاہم یہ عام مسافروں کے لیے مالی طور پر نقصان دہ ثابت ہو گا جنہیں اچانک ہنگامی حالات کی وجہ سے اپنا سفر منسوخ کرنا پڑتا ہے۔
ریلوے کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل لین دین اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے ٹی ڈی آر کے عمل کو بھی آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے جو درست وجوہات کی بنا پر سفر نہیں کر سکتے۔