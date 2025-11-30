دہلی دھماکہ کیس: این آئی اے کی حراست سے حلدوانی مسجد کے امام مولانا عاصم قاسمی رہا، موبائل و لیپ ٹاپ ضبط، مزید پوچھ گچھ کا امکان

دہلی دھماکہ کیس: این آئی اے کی حراست سے حلدوانی مسجد کے امام مولانا عاصم قاسمی رہا، موبائل و لیپ ٹاپ ضبط، مزید پوچھ گچھ کا امکان
مولانا محمد عاصم قاسمی اور ان کے ساتھی کو جمعہ کی رات دیر گئے چھاپے کے دوران پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا تھا۔
Published : November 30, 2025 at 3:44 PM IST
حلدوانی : اترکھنڈ کے شہر حلدوانی میں واقع بلال مسجد کے امام مولانا محمد عاصم قاسمی کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے دہلی دھماکہ کیس کے سلسلے میں جمعہ کی رات ایک اچانک کارروائی کے دوران حراست میں لیا تھا۔ تاہم کئی گھنٹے پوچھ گچھ کے بعد انہیں اور ان کے ایک ساتھی کو ہفتہ کی دیر رات رہا کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ٹیم نے جمعہ کی رات مسجد میں چھاپہ مار کر مولانا قاسمی اور ان کے ساتھی کو حراست میں لیا اور انہیں پوچھ گچھ کے لیے دہلی منتقل کیا گیا۔ تفتیش کے دوران مولانا قاسمی کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو ضبط کر لیا گیا ہے، جنہیں تکنیکی جانچ کے لیے بھیجا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر مولانا کو مزید پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔
حلدوانی واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا قاسمی نے کہا کہ انہوں نے این آئی اے سے مکمل تعاون کیا ہے اور سوالات کے جواب دیے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تفتیش کا عمل پرامن رہا اور انہوں نے ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ اسی طرح، نینی تال کے ٹلی تال ہری نگر وارڈ کی مسجد کے ایک اور امام کو بھی این آئی اے نے حراست میں لیا تھا۔ انہیں تقریباً تین گھنٹے کی مختصر پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔
این آئی اے نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں اب تک مجموعی طور پر سات افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس دھماکے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق یہ ایک "وائٹ کالر" دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ تھا، جس میں مبینہ طور پر ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ فی الحال کیس کی تفتیش جاری ہے اور این آئی اے تکنیکی و فزیکل شواہد کی روشنی میں مزید کارروائی کا جائزہ لے رہی ہے۔