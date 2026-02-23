راہل گاندھی نے دہلی میں 'محمد' دیپک کمار سے کی ملاقات، کہا، "یہ محبت کی ہے دکان"
اتراکھنڈ کوٹ دوار بابا کی دکان تنازعہ ہمیشہ کسی نہ کسی سبب سرخیوں میں رہتا ہے۔ اب راہل گاندھی نے محمد دیپک سے ملاقات کی۔
Published : February 23, 2026 at 5:20 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم پی راہل گاندھی نے دہلی میں دیپک کمار کشیپ عرف محمد دیپک سے ملاقات کی، جو اتراکھنڈ کوٹ دوار 'بابا' دکان تنازعہ میں سرخیوں میں آئے تھے۔ راہل گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیپک کمار کے ساتھ اپنی کچھ تصاویر پوسٹ کیں اور ان کی تعریف بھی کی۔ یہ میٹنگ آج راہل کی دہلی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔
دیپک کمار کی تعریف کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا،
ہر انسان، برابر؛ یہ ہندوستانیت ہے، یہ محبت کی دکان ہے۔ اتراکھنڈ سے بھائی محمد دیپک سے ملاقات۔ اتحاد اور ہمت کا یہ شعلہ ہر ہندوستانی نوجوان میں جلنا چاہیے۔
دیپک ہندوستان کا ہیرو
اس سے پہلے بھی راہل گاندھی نے دیپک کمار کی تعریف کرتے ہوئے پوسٹ کیا تھا۔ اس وقت راہل گاندھی نے دیپک کمار کو ہندوستان کا ہیرو بھی کہا تھا۔ انہوں نے لکھا، "اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والا دیپک ہندوستان کا ہیرو ہے۔ دیپک آئین اور انسانیت کے لیے لڑ رہا ہے، اسی آئین کے لیے جسے بی جے پی اور سنگھ پریوار روزانہ پامال کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کی زندہ مثال ہے اور یہ وہی چیز ہے جو حکمران اور سنگھی پریوار کو سب سے زیادہ دکھ پہنچاتی ہے جو معاشی اور سماجی پارٹیوں کو پھیلا رہی ہے۔ ملک میں زہر گھولنا ہے تاکہ ہندوستان تقسیم رہے اور چند لوگ خوف سے حکومت کر سکیں۔
بی جے پی سماج دشمن طاقتوں کی کر رہی حمایت
راہل نے لکھا، اتراکھنڈ میں بی جے پی حکومت کھلم کھلا سماج دشمن طاقتوں کی حمایت کر رہی ہے جو عام شہریوں کو ڈرانے اور ہراساں کرنے میں مصروف ہیں۔ نفرت، خوف اور انتشار کے ماحول میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امن کے بغیر ترقی محض نعرہ ہے۔ ہمیں مزید دیپکوں کی ضرورت ہے، جو نہیں جھکیں گے، جو خوفزدہ نہیں ہوں گے اور جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ ڈرو مت، تم ایک بہادر شیر ہو۔"
جانیں کیا ہے پوری کہانی!
کوٹ دوار، اتراکھنڈ، پوڑی گڑھوال ضلع میں، "بابا" نامی کپڑے کی دکان ہے، جس کی ملکیت ایک بزرگ مسلمان آدمی ہے۔ 26 جنوری کو دکان کے نام کو لے کر تنازعہ کھڑا ہو گیا، اس دن ہندو تنظیموں کے کچھ کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ بابا کا نام ہٹا دیا جائے۔ کوٹ دوار میں ہندوؤں کا ایک قابل احترام دیوتا ہے، اس لیے بزرگ دکاندار پر دکان کا نام ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026
दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं - उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं।
वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है।
संघ परिवार… pic.twitter.com/c1D4VHV5XO
دیپک نے اپنا نام محمد دیپک بتایا
افراتفری کے درمیان، دیپک کمار کشیپ، جو قریب ہی ایک جم چلاتے ہیں، پہنچے اور بزرگ دکاندار کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دکان کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جب بحث بڑھی تو ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے دیپک سے اس کا نام پوچھا اور دیپک نے اپنا نام محمد دیپک بتایا۔ یہ واقعہ بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔
ہندو تنظیموں نے قومی سیاسی مسئلہ بنادیا
یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس کے بعد ہندو تنظیموں کے ارکان کوٹ دوار پہنچے اور اس معاملے کو قومی سیاسی مسئلہ میں تبدیل کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کئی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے اس معاملے کو سڑکوں سے لے کر پارلیمنٹ تک اٹھایا ہے۔ اب راہل گاندھی نے محمد دیپک سے دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس سے تنازعہ دوبارہ سرخیوں میں آگیا۔