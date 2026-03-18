کوٹ دوار بابا دکان تنازعہ: ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، محمد دیپک کو عطیات کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت
محمد دیپک نے FIR کو منسوخ کرنے، اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے اور ملوث پولیس افسران کے خلاف محکمانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 11:08 AM IST
نینی تال: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے کوٹ دوار بابا کیس میں دیپک کمار، ایک جم آپریٹر، جو اپنی شناخت "محمد دیپک" کے طور پر کراتے ہیں، کے معاملے کی سماعت کی۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ جنوری کے واقعے سے متعلق تمام ایف آئی آر کی تحقیقات کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرے۔
ہائی کورٹ میں محمد دیپک کیس کی سماعت
جسٹس راکیش تھپلیال کی سنگل بنچ نے دیپک سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک تفصیلی حلف نامہ جمع کرے جس میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں موصول ہونے والی کل رقم کی تفصیل ہے۔ دیپک کا کہنا ہے کہ 26 جنوری کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سے وہ 100 سے 500 روپے تک کے چھوٹے چندہ وصول کر رہے ہیں۔
کیس کے مطابق، 26 جنوری کو کوٹ دوار میں بجرنگ دل کے کارکنان ایک مسلمان دکاندار وکیل احمد پر اعتراض کر رہے تھے، اور اس کی دکان کا نام "بابا" رکھا۔ دیپک احمد کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیپک نے نام کی تبدیلی کے مطالبے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دکان 30 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ جب ہجوم نے اس کی شناخت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام محمد دیپک ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ تحقیقات قانون کے مطابق کی جائے گی
اس واقعہ کے بعد، کمل پرساد کی شکایت پر 28 جنوری کو دیپک اور اس کے ساتھی وجے راوت کے خلاف بدتمیزی، موبائل فون چھیننے اور مجرمانہ دھمکی دینے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ دیپک نے ایف آئی آر کو منسوخ کرنے، اس کے خاندان کو تحفظ دینے اور ملوث پولیس افسران کے خلاف محکمانہ انکوائری کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے تحفظات اور محکمانہ انکوائری کے مطالبات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات قانون کے مطابق کی جائیں۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو تحقیقات سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کیس کی اگلی سماعت 19 مارچ کو ہوگی۔
محمد دیپک کی بجرنگ دل کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ
غور طلب ہے کہ کوٹ دوار، جو اتراکھنڈ کے پوڑی ضلع میں واقع ہے، بابا سدھبالی نامی مشہور ہنومان مندر کا گھر ہے۔ ملک بھر سے عقیدت مند اپنی خواہشات کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ بابا سدھبالی کے اعزاز میں یہاں کی کئی دکانوں کے ناموں پر ’’بابا‘‘ موجود ہیں۔ مسلمان دکاندار وکیل احمد نے اپنی دکان کا نام ’’بابا‘‘ اسکول ڈریس اینڈ میچنگ سینٹر بھی رکھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں دکاندار نے بورڈ پر اپنا نام بہت چھوٹے حروف میں لکھا ہے وہیں بڑے جلی حروف میں ’’بابا‘‘ لکھا ہوا ہے۔ بجرنگ دل نے اسی نام پر اعتراض کیا اور اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد، ایک نوجوان، جس نے اپنی شناخت محمد دیپک کے نام سے کی، بجرنگ دل کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ کی۔