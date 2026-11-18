اتراکھنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے
آج بدھ کی صبح دو مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : November 18, 2026 at 1:03 PM IST
چمولی: ہمالیائی ریاست اتراکھنڈ کی زمین آج دو بار زلزلے سے لرز اٹھی۔ اس مرتبہ چمولی ضلع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (NCS) کے مطابق چمولی میں 4.1 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔
چمولی میں زلزلہ: قومی مرکز برائے زلزلہ پیمائی (National Center for Seismology) کے مطابق چمولی میں آج صبح 10 بج کر 21 منٹ پر زلزلہ آیا، جس کی گہرائی زمین سے 10 کلومیٹر نیچے بتائی گئی ہے۔ این سی ایس (NCS) کے مطابق زلزلے کا مرکز جوشی مٹھ سے 19 کلومیٹر جنوب میں تھا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 4.1 ریکارڈ کی گئی۔
آدھے گھنٹے کے اندر دو بار ہلی چمولی کی زمین: اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد صبح 10 بج کر 52 منٹ پر چمولی میں ایک بار پھر زلزلہ آیا۔ اس مرتبہ اس کی شدت 2.8 بتائی گئی ہے۔ چمولی ضلع میں آنے والے دوسرے زلزلے کا مرکز جوشی مٹھ سے 24 کلومیٹر دور جنوب-جنوب مغرب میں واقع تھا۔
افغانستان میں بھی زلزلہ: چمولی میں زلزلے کے بعد پڑوسی ملک افغانستان کی زمین بھی زلزلے سے کانپ اٹھی۔ افغانستان میں کابل سے 312 کلومیٹر دور زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے صبح 10 بج کر 55 منٹ پر محسوس کیے گئے۔
تبت میں بھی آج دو بار آ چکا ہے زلزلہ: افغانستان کے فوراً بعد تبت کی زمین بھی زلزلے سے ڈول گئی۔ یہاں صبح 11 بج کر 2 منٹ پر 3.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس سے قبل تبت میں صبح 4 بج کر 50 منٹ پر بھی 2.8 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
منی پور میں بھی زلزلہ: آج صبح ہی بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور کے دارالحکومت امپھال میں بھی زلزلہ آیا۔ صبح 7 بج کر 43 منٹ پر آنے والے اس زلزلے کی شدت 4.2 تھی۔
13 نومبر کو پتھورا گڑھ میں آیا تھا زلزلہ: اس سے قبل 13 نومبر کو بھی اتراکھنڈ میں زلزلہ آیا تھا۔ تب پتھورا گڑھ کی زمین زلزلے سے لرز اٹھی تھی اور وہاں 4.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔