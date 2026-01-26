اتراکھنڈ: ترمیم شدہ یو سی سی آرڈیننس نافذ، لیو ان کیسز میں تبدیلیاں، ایک کلک پر جانیں سب کچھ
اتراکھنڈ حکومت نے یو سی سی میں ترمیم کرکے کئی تبدیلیاں کی ہیں، جسے گورنر نے بھی منظوری دے دی ہے۔
Published : January 26, 2026 at 10:50 PM IST
دہرادون: ریاستی حکومت نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو مزید موثر، شفاف اور عملی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ گورنر کی منظوری کے بعد، یونیفارم سول کوڈ (ترمیمی) آرڈیننس، 2026، جو اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ، 2024 میں ضروری ترامیم کرتا ہے، کو فوری طور پر نافذ کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ یونیفارم سول کوڈ (اتراکھنڈ 2024) کو اتراکھنڈ میں 27 جنوری 2025 کو نافذ کیا گیا تھا۔ کل 27 جنوری 2026 کو اتراکھنڈ میں یو سی سی کے نفاذ کو ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ اتراکھنڈ حکومت بھی اس دن کو یو سی سی ڈے کے طور پر منا رہی ہے۔ اس موقع پر ریاست بھر میں متعدد پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ قانون کے نفاذ کے بعد سے، موجودہ خامیوں اور حالات کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ترامیم کی جاتی رہی ہیں۔
پچھلے سال، اگست 2025 میں، یو سی سی میں کچھ ترامیم کی گئیں اور منظوری کے لیے لوک بھون (راج بھون) کو بھیجی گئیں۔ تاہم، تجویز میں کچھ تکنیکی خامیاں تھیں، جس کی وجہ سے لوک بھون نے 18 دسمبر 2025 کو یو سی سی ترمیمی تجویز کو واپس کر دیا۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے بعد، یو سی سی ترمیمی تجویز کو 15 جنوری کو کابینہ کے سامنے رکھا گیا، جس نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ضروری ترامیم کی منظوری دی۔ اس ترمیمی تجویز کو محکمہ مذہبی اوقاف اور ثقافت نے گورنر کی منظوری کے لیے لوک بھون کو بھیجا تھا۔ آج، 26 جنوری کو، گورنر نے یو سی سی ترمیمی تجویز کو منظوری دی۔
ان اہم نکات کا اطلاق ترمیم کے بعد ہوتا ہے
-کوڈ آف کریمنل پروسیجر، 1973 کو اب انڈین سول ڈیفنس کوڈ، 2023 اور انڈین جسٹس کوڈ، 2023 کو تعزیری دفعات کے لیے بدل دیا گیا ہے۔
-سیکشن 12 کے تحت 'سیکریٹری' کی جگہ 'ایڈیشنل سیکریٹری' کو مجاز اتھارٹی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
-اگر سب رجسٹرار مقررہ مدت میں کارروائی نہیں کرتا ہے تو کیس کو رجسٹرار اور رجسٹرار جنرل کو خود بخود بھجوانے کا انتظام کیا گیا ہے۔
-سب رجسٹرار پر عائد جرمانے کے خلاف اپیل کا حق فراہم کیا گیا ہے اور جرمانے کی وصولی کے لیے زمینی محصول کی طرح ایک شق شامل کی گئی ہے۔
-نکاح کے وقت شناخت کی غلط بیانی کو نکاح فسخ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔
-شادی اور لیو ان ریلیشن شپ میں زبردستی، دھوکہ دہی یا غیر قانونی کاموں کے لیے سخت تعزیری دفعات کو یقینی بنایا گیا ہے۔
-رجسٹرار کے لیے لیو ان ریلیشن شپ ختم کرنے پر ٹرمینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔
-شیڈول-2 میں لفظ "بیوہ" کی جگہ لفظ "جیون ساتھی" رکھا گیا ہے۔
-رجسٹرار جنرل کو شادی، طلاق، لیو ان ریلیشن شپ اور جانشینی سے متعلق رجسٹریشن منسوخ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔