یوپی میں ایس آئی آر فارم جمع کرنے کی تاریخ ختم، 2.89 کروڑ نام ہٹائے جائیں گے، جانیں پانچ وجوہات
اترپردیش میں ایس آئی آر کی تاریخ میں دو بار توسیع کی گئی لیکن تیسری بار ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی گئی۔
Published : December 27, 2025 at 9:19 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں ووٹر لسٹ کے خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کے پہلے مرحلے کی آخری تاریخ جمعہ کو ختم ہوگئی۔ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل دو بار تاریخ میں توسیع کی تھی لیکن تیسری بار اس میں توسیع نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹنگ فارم بھرنے اور جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔
2.89 کروڑ ووٹروں کے نام ہٹائے جائیں گے
فی الحال، ریاست کی ووٹر لسٹ میں کل 15.44 کروڑ نام نام درج ہیں۔ ایس آئی آر کے بعد 2.89 کروڑ ناموں کو حذف کرنے کا عمل جاری ہے۔ 1.11 کروڑ ووٹروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔
نام حذف کرنے کی وجوہات
1.26 کروڑ ووٹروں کی نقل مکانی
46 لاکھ رائے دہندگان کی موت
23.70 لاکھ ووٹرز ڈپلیکیٹ
83.70 لاکھ ووٹرز غیر حاضر
9.57 لاکھ دیگر زمروں میں
ڈرافٹ لسٹ کی تاریخ
اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے بتایا کہ مسودہ ووٹر لسٹ 31 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 31 دسمبر سنہ 2025 سے 30 جنوری سنہ 2026 تک دعوے اور اعتراضات درج کیے جا سکیں گے۔ وہیں 31 دسمبر سے 21 فروری 2026 تک نوٹس کے مرحلے کے دوران کاؤنٹنگ فارمز پر فیصلے کیے جائیں گے اور دعوے اور اعتراضات کو حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 28 فروری سنہ 2026 کو شائع کی جائے گی۔
یہ قابل ذکر ہے کہ ایس آئی آر کی تاریخ دوسری بار 11 دسمبر سے 26 دسمبر تک بڑھا دی گئی تھی۔ اس عرصے کے دوران، الیکشن کمیشن نے دو ہفتوں کے اندر ایک خصوصی مہم شروع کی تاکہ ایسے ووٹرز کی شناخت کی جا سکے جو ٹرانسفر، فوت شدہ، ڈپلیکیٹ، یا غیر حاضر تھے۔ تمام اضلاع میں سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس (BLAs) کے ساتھ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) تعینات کیے گئے تھے۔ کسی بھی ممکنہ تضادات کو ختم کرنے کے لیے گھر گھر جا کر دوبارہ تصدیق کی گئی۔
صرف 9% کی تصدیق باقی
2.96 کروڑ ووٹروں میں سے جن کے نام 11 دسمبر کو حذف کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، دوبارہ تصدیق کے دوران تقریباً 700,000 ووٹرز کی شناخت کی گئی۔ اس کے بعد نظر ثانی شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر مزید عمل کا تعین کیا گیا۔
سنہ 2003 کی فہرست سے 91 فیصد مماثلت
الیکشن کمیشن نے 2003 کی ووٹر لسٹ کے ساتھ موجودہ فہرست کی میچنگ بھی مکمل کر لی ہے۔ کمیشن کے مطابق، تقریباً 91% ووٹرز کامیابی سے میچ ہو چکے ہیں۔ یہ میچنگ ووٹر کے نام کے ساتھ ساتھ والدین، دادا دادی، یا پردادا کے ناموں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اب، تقریباً 9% ووٹرز کی تصدیق ہونا باقی ہے۔
نئے ووٹرز کے لیے خصوصی مہم
انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نئے ووٹرز کو فہرست میں شامل کرنے کے لیے خصوصی مہم بھی شروع کی ہے۔ اہل شہری آن لائن فارم بھر کر یا بی ایل او کے ذریعے آف لائن درخواست جمع کر کے درخواست دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی آفیشل ویب سائٹ پر نئے ووٹر بننے کے لیے درکار دستاویزات کی مکمل معلومات فراہم کر دی ہیں اور اس حوالے سے تفصیلی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ اب ایس آئی آر کا عمل مکمل ہونے کے بعد سب کی نظریں 31 دسمبر کو جاری ہونے والی ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر ہیں، جو مستقبل کی انتخابی تیاریوں کی سمت کا تعین کرے گی۔
