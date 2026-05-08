'بی جے پی کے دور میں خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ': بی جے پی لیڈر اجتماعی عصمت دری میں ملوث
کانگریس کا دعویٰ کہ 2014 میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین کے خلاف جرائم میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
Published : May 8, 2026 at 4:49 PM IST
نئی دہلی: نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) کی 'کرائم ان انڈیا 2024' رپورٹ جاری ہونے کے بعد کانگریس پارٹی نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ اس رپورٹ نے خواتین کے تحفظ سے متعلق حکومت کے دعوؤں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 2014 میں بی جے پی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے کہا، "تازہ ترین این سی آر بی (NCRB) رپورٹ نے خواتین کی حفاظت سے متعلق مرکزی حکومت کے دعوؤں کو پوری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 11 سالوں میں خواتین کے خلاف جرائم کے 4,285,888 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
عورت ظلم کا شکار، کتنے متاثرین کو انصاف ملا
لامبا نے مزید دعویٰ کیا کہ ملک میں اوسطاً ہر 70 منٹ میں ایک عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کا حوالہ دیتے ہوئے، مہیلا کانگریس صدر نے ریمارکس دیے، "خواتین کے خلاف جرائم میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے، جہاں 66,398 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ یوپی کی تلخ حقیقت ہے جو اس وقت ایک 'ڈبل انجن' حکومت کے زیر انتظام ہے۔ جب کہ کیسز تو درج کیے گئے ہیں، لیکن حکومت یہ بتانے میں ناکام رہی ہے کہ کتنے متاثرین کو انصاف ملا۔"
بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کا غلبہ
انہوں نے مزید کہا، "خواتین کے خلاف جرائم کے معاملات کے حوالے سے فہرست میں سب سے اوپر بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کا غلبہ ہے۔ خاص طور پر، مہاراشٹر میں 47,954، راجستھان میں 36,563 اور مدھیہ پردیش میں 32,832 مقدمات درج کیے گئے۔"
بی جے پی لیڈر اجتماعی عصمت دری میں ملوث
وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے، انہوں نے کہا، "این سی آر بی کے مطابق، ملک بھر میں ہر روز 10 دلت خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ قوم اس سنگین ناانصافی پر وزیر اعظم اور ان کی حکومت سے جواب مانگ رہی ہے۔" اتراکھنڈ کے چمپاوت ضلع میں ایک نابالغ کے ساتھ مبینہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے، لامبا نے کہا کہ وہاں ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں بی جے پی لیڈر سمیت تین افراد ملوث ہیں۔
بی جے پی اقتدار میں ملزمین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں
لامبا نے ریمارکس دیے، "اس معاملے میں، ملزمین نے متاثرہ کے والد پر سمجھوتہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، ملزمین کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے، پولیس نے متاثرہ کے والد کو حراست میں لے لیا، لڑکی کو کسی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے، جب کہ تینوں ملزمین آزاد گھوم رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اپنی حکومت کے امیج کو بچانے کے لیے وہ اپنا خوب سارا پیسہ اور طاقت استعمال کر رہے ہیں۔
خواتین کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو بی جے پی کی پناہ
کانگریس لیڈر نے زور دے کر کہا کہ این سی آر بی کے اعداد و شمار محض اعداد نہیں ہیں۔ بلکہ، وہ ان لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کی کہانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "این سی آر بی کے اعداد و شمار پر بحث ہونی چاہیے اور حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اب تک کتنے متاثرین کو انصاف ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی نے خواتین کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو مستقل طور پر ڈھال اور پناہ دی ہے۔