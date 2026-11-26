امریکہ کی بھارت سمیت 14 ممالک پر نئے ٹیرف کی تجویز، نئی دہلی کا اضافی پیداوار کے الزام سے انکار اور معاہدے پر زور
نئی دہلی نے کہا کہ اضافی صنعتی پیداوار سمیت تجارت سے متعلق تمام خدشے کو مذاکرات کے دائرہ کار میں ہی حل کیا جانا چاہیے۔
Published : November 26, 2026 at 9:46 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے بدھ کے روز امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اضافی صنعتی پیداوار کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ حکومت ہند نے کہا کہ ملک میں صنعتی پیداوار کی کوئی ساختی اضافی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ وہ الزام ہے جو واشنگٹن نے اپنی تازہ ترین تجارتی تحقیقاتی رپورٹ میں عائد کیا ہے۔
حکومت کا یہ ردعمل امریکہ کی جانب سے بھارتی درآمدات پر 25 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی تجویز کے محض چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے۔ اس تجویز میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ اگر نئی دہلی اور واشنگٹن کسی تجارتی معاہدے پر متفق ہو جاتے ہیں، تو ان محصولات کو 17 فیصد تک محدود کر دیا جائے گا، جس سے بھارت کو کئی ایشیائی حریفوں کے مقابلے میں معمولی تجارتی برتری حاصل ہو جائے گی۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 14 ملکوں (جن میں تقریباً سبھی ایشیائی ممالک ہیں) پر نئے محصولات نافذ کرنے کی یہ تجویز امریکی تجارتی نمائندہ دفتر (یو ایس ٹی آر) کی 'سیکشن 301' کے تحت کی جانے والی تحقیقات کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ یہ تحقیقات مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں ساختی اضافی صلاحیت اور پیداوار سے متعلق خدشات پر بھارت، چین، یورپی یونین، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، کوریا، ویتنام، تائیوان، بنگلہ دیش، جاپان، ناروے اور میکسیکو سمیت متعدد معیشتوں کی پالیسیوں اور طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے کی جا رہی ہیں۔
ایک بیان میں مرکزی وزارتِ تجارت نے کہا کہ حکومت نے اس تحقیقات کے حوالے سے امریکی تجارتی نمائندہ دفتر کی جانب سے جاری کردہ 'نوٹس آف ڈیٹرمینیشن اینڈ ریکوئسٹ فار کمنٹس' کا نوٹس لیا ہے اور ان نتائج کا جائزہ لے رہی ہے۔
Statement on USTR Section 301 Determination Government of India has taken note of the Notice of Determination and Request for Comments issued by the United States Trade Representative (USTR) in the Section 301 Investigation concerning Acts, Policies, and Practices of 14 economies, including India, relating to Structural Excess Capacity and Production in Manufacturing Sectors. The Notice is currently under examination. India engaged constructively throughout this investigation. In response to the Notice of Initiation and in subsequent proceedings, the Department of Commerce stated that India does not have structural excess capacity in any sector. India and the United States are engaged in negotiations for a Bilateral Trade Agreement. It has been India’s position that any trade-related concerns should be addressed within the framework of these negotiations. Government of India remains committed to working closely with the United States towards the early conclusion of the India-U.S. Bilateral Trade Agreement, as announced on 2nd February 2026 and in accordance with the Joint Statement issued on 7th February 2026. Read more: https://t.co/W3kBviDOuQ #IndiaUS #BilateralTradeAgreement #DoC_GoI @PIB_India @RajeshAgrawal94— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) November 25, 2026
وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "حکومتِ ہند نے امریکی تجارتی نمائندہ دفتر (یو ایس ٹی آر) کی جانب سے سیکشن 301 کی تحقیقات کے تحت جاری کردہ نوٹس آف ڈیٹرمینیشن اینڈ ریکوئسٹ فار کمنٹس کا نوٹس لیا ہے، جو مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں ساختی اضافی صلاحیت اور پیداوار سے متعلق بھارت سمیت 14 معیشتوں کے اقدامات، پالیسیوں اور طریقوں سے متعلق ہے۔ اس نوٹس کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔"
مرکزی وزارت نے کہا کہ بھارت نے اس تحقیقات میں تعمیری انداز میں حصہ لیا ہے اور مسلسل اس مؤقف سے آگاہ کیا ہے کہ ملک کے کسی بھی مینوفیکچرنگ شعبے میں ساختی اضافی صلاحیت موجود نہیں ہے۔
وزارت کا مزید کہنا تھا کہ "بھارت اس پوری تحقیقات کے دوران تعمیری طور پر شامل رہا۔ تحقیقات کے آغاز کے نوٹس کے جواب میں اور اس کے بعد کی کارروائیوں میں محکمہ تجارت نے واضح کیا کہ بھارت کے کسی بھی شعبے میں ساختی اضافی صلاحیت نہیں ہے۔"
بیان میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت سے متعلق اختلافات کو الگ الگ اقدامات اٹھانے کے بجائے دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔
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"بھارت اور امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ بھارت کا یہ مؤقف رہا ہے کہ تجارت سے متعلق کسی بھی خدشے کو ان مذاکرات کے دائرہ کار میں ہی حل کیا جانا چاہیے۔ حکومتِ ہند دو فروری 2026 کو کیے گئے اعلان اور سات فروری 2026 کو جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق بھارت-امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کی جلد تکمیل کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم پر قائم ہے۔"
مجوزہ انتظامات کے تحت، اگر تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے تو بھارتی مصنوعات پر 17 فیصد ٹیرف عائد ہوگا، جب کہ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے لیے یہ شرح 18 فیصد، اور ویتنام و چین کے لیے 20 فیصد مقرر کی گئی ہے۔
دریں اثنا، تھنک ٹینک 'گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشی ایٹو' (جی ٹی آر آئی) نے مجوزہ امریکی ٹیرف فریم ورک پر تنقید کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ سیکشن 301 کے یہ اقدامات درحقیقت ایک مختلف قانونی طریقہ کار کے تحت پرانے "باہمی ٹیرف" کے طریقہ کار کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔
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تھنک ٹینک کے مطابق، دو سطحی ٹیرف کا یہ ڈھانچہ، جو تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک کو کم محصولات کی پیشکش کرتا ہے جب کہ معاہدہ نہ کرنے والوں کو زیادہ شرحوں کی دھمکی دیتا ہے، واشنگٹن کو مذاکرات میں اضافی برتری فراہم کرتا ہے۔
جی ٹی آر آئی نے مزید مؤقف اختیار کیا کہ اس طرح کا انتظام تجارتی شراکت داروں سے مراعات تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے پیداواری صلاحیت سے متعلق وہ بنیادی خدشات بھی دور ہوں جن کی وجہ سے یہ تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے جی ٹی آر آئی کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ "اس تجویز کے تحت، تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کی صورت میں بھارتی درآمدات پر 17 فیصد ٹیرف عائد ہوگا، جو بنگلہ دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ (18 فیصد معاہدہ شرح) کے مقابلے میں صرف ایک ایک فیصد برتری، اور ویتنام و چین (20 فیصد معاہدہ شرح) کے مقابلے میں تین فیصد برتری فراہم کرتا ہے۔ تاہم، معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں یہ شرح بڑھ کر 25 فیصد تک جا سکتی ہے، جب کہ اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر کا کوئی مخالفانہ فیصلہ مزید محصولات یا درآمدی کوٹہ کا باعث بن سکتا ہے۔"
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