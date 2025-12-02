سنچار ساتھی ایپ تنازعہ: سندھیا نے کہا، "آپ کی مرضی، نہ انسٹال کرنا ضروری اور نہ ہی ایکٹیویشن ضروری"
اپوزیشن نے سنچار ساتھی ایپ پر حکومت کے خلاف ریلی نکالی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس سے جاسوسی میں اضافہ ہوگا۔
Published : December 2, 2025 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر مواصلات جیوترادتیہ سندھیا نے منگل کو سنچار ساتھی ایپ پر وضاحت دی۔ انہوں نے کہا کہ اسے موبائل ہینڈ سیٹس پر انسٹال کرنا لازمی نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر صارفین پر منحصر ہے کہ وہ اسے کسی دوسری ایپ کی طرح استعمال کریں یا اسے ڈیلیٹ کر دیں۔
سندھیا نے منگل کو واضح کیا کہ سنچار ساتھی ایپ مکمل طور پر ان کی صوابدید پر ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نہ تو انسٹال کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ایکٹیویشن کرنا لازمی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صارفین کو مکمل آزادی ہوگی اور جو لوگ ایپ استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ اسے کسی بھی وقت ڈیلیٹ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ وزیر مواصلات نے مزید کہا کہ "اگر آپ اسے انسٹال کرنا نہیں چاہتے تو نہ کریں اور ایکٹیویٹ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔" اگر آپ چاہیں تو اسے ڈیلیٹ کردیں۔ یہ مکمل طور پر آپ کی پسند ہے۔
#WATCH | Delhi | On the debate around Sanchar Saathi app, Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia says, " when the opposition has no issues, and they are trying to find some, we cannot help them. our duty is to help the consumers and ensure their safety. the sanchar… https://t.co/Kr3juNrGFq pic.twitter.com/npwm9R1Kf2— ANI (@ANI) December 2, 2025
سندھیا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غلط معلومات سے ایپ صارفین کو ملنے والے سکیورٹی فوائد کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم نے 2024 میں 22,800 کروڑ روپے کے مالیاتی فراڈ کو روکنے میں مدد کی ہے۔ سندھیا نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ اسے تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی مدد نہیں کر سکتے۔ "اس اقدام پر اپوزیشن کی تنقید غلط ہے۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سنچار ساتھی کو ایک شراکت دار، شہری مرکوز ٹول کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی موبائل شناخت کی حفاظت میں مدد ملے۔ ایپ اور اس سے منسلک آن لائن پورٹل کے ذریعے، صارفین اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا کسی ڈیوائس کا آئی ایم ای آئی (IMEI) نمبر حقیقی ہے، ٹیلی کام سروسز کے غلط استعمال کی اطلاع دیں، اور اپنے نام پر رجسٹرڈ فعال موبائل کنکشن چیک کر سکتے ہیں۔
سندھیا نے اس پہل کے آپریشنل اثرات کی بھی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک، سنچار ساتھی پورٹل کو 20 کروڑ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، جب کہ موبائل ایپ کو ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکوک یا دھوکہ دہی سے منسلک دو کروڑ 25 لاکھ موبائل کنکشنز کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، سسٹم نے تقریباً 20 لاکھ چوری شدہ ڈیوائسز کا پتہ لگانے میں مدد کی ہے، جن میں سے 750,000 فونز ان کے حقیقی مالکان کو واپس کر دیے گئے ہیں۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری صارفین کی مدد کرنا اور ان کی سکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے۔
سنچار ساتھی کیا ہے؟
سنچار ساتھی ایک ایپ اور پورٹل ہے جس کے ذریعے صارفین اپنی سکیورٹی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ نگرانی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے، سندھیا نے واضح طور پر کہا کہ ایپ میں جاسوسی یا کال کی نگرانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن (DoT) نے مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ہندوستان میں فروخت ہونے والے آلات پر سنچار ساتھی ایپ کو پہلے سے انسٹال کریں تاکہ صارفین کی بیداری میں اضافہ ہو اور نقل شدہ یا چھیڑ چھاڑ آئی ایم ای آئی کی گردش کو روکا جا سکے۔
ٹیلی کام سائبر سیکیورٹی فریم ورک کے تحت بنایا گیا، سنچار ساتھی اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر صارفین کی مدد کرتا ہے، ڈیوائس کی صداقت کی تصدیق اور مشتبہ فراڈ کی رپورٹنگ کو قابل بناتا ہے، ہندوستان کے بڑے ٹیلی کام سائبر سیکیورٹی ایکو سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔
