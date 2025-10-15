ETV Bharat / bharat

سپریم کورٹ نے دہلی-این سی آر میں گرین پٹاخے استعمال کرنے کی مشروط اجازت دے دی

عدالت کی ہدایت کے مطابق گرین پٹاخے صبح چھ سے صبح سات بجے اور رات آٹھ سے دس بجے کے درمیان استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

دہلی میں گرین پٹاخوں کی مشروط اجازت
دہلی میں گرین پٹاخوں کی مشروط اجازت (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 1:09 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے دہلی-این سی آر میں گرین پٹاخوں کی تیاری اور فروخت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بنچ نے دیوالی کے لیے 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک سبز پٹاخوں کی تیاری اور فروخت کی اجازت دی ہے۔

عدالت نے کہا کہ گرین پٹاخے صبح چھ بجے سے صبح سات بجے اور رات آٹھ بجے سے دس بجے کے درمیان استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اور رات 10 بجے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مکمل پابندی کی صورت میں پٹاخوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے جس سے گرین کریکرز سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں متوازن رویہ اپنانا چاہیے۔ انہیں محدود مقدار میں استعمال کی اجازت دیتے ہوئے ماحول سے سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔

واضح رہے کہ 10 اکتوبر کو اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ دیوالی کے موقعے پر گرین پٹاخوں کے استعمال پر عائد پابندی کو عارضی طور پر ہٹا سکتی ہے۔ سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا کہ صرف لائسنس یافتہ پٹاخے بنانے والوں کو ہی انہیں تیار کرنے کی اجازت ہوگی۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کرے اور اس معاملے پر متوازن پالیسی بنائے۔ عدالت نے کہا کہ اس نے پہلے پٹاخوں پر پابندی لگائی تھی لیکن اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا۔

واضح رہے کہ چھ مئی کو دہلی-این سی آر میں پٹاخوں پر پابندی کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اتر پردیش، راجستھان اور ہریانہ کو اس پابندی کو نافذ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عدالت نے خبردار کیا کہ اگر اس کے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس سے پہلے، تین اپریل کو سپریم کورٹ نے دہلی-این سی آر میں پٹاخوں پر مکمل پابندی کو برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ گرین کریکرز سے نہ کے برابر آلودگی ہوتی ہے، تب تک پرانے پابندی کے حکم کو تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

