جھارکھنڈ میں طلباء کے خلاف طاقت کا استعمال قابل مذمت، ریاستی حکومت کو سننا چاہئے اور حل تلاش کرنا چاہئے، راہول
گاندھی نے کہا کہ کانگریس پرامن احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف تشدد کی مذمت کرتی ہے، چاہے اس طرح کے واقعات کہیں بھی ہوں۔
Published : August 10, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کو جھارکھنڈ میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہئے۔
ریاست میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ (جے ایم ایم) کی قیادت والی حکومت میں کانگریس بھی شامل ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں گاندھی نے کہا کہ کانگریس پرامن احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف تشدد کی مذمت کرتی ہے، چاہے اس طرح کے واقعات کہیں بھی ہوں۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف تشدد کی مذمت کرتی ہے، چاہے اس طرح کے واقعات کہیں بھی ہوں۔
ایک سوال کے جواب میں، انہوں نے کہا جھارکھنڈ کے طلباء کے لیے، میرا یہ کہنا ہے: ہم پرامن احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہاں ہوتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم تشدد کا مشورہ نہیں دیتے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔"
گاندھی نے کہا کہ جب احتجاج پرامن طریقے سے ہو رہا ہے تو ہم تشدد کے خلاف ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "جھارکھنڈ میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف طاقت کا استعمال غلط ہے۔ طلباء کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، اور صرف بات چیت سے ہی کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جھارکھنڈ حکومت کو ان طلباء کی بات سننی چاہیے اور کسی بھی مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے۔"
جھارکھنڈ میں مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء نے رکاوٹیں توڑ کر ریاستی اسمبلی تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے واٹر کینن، آنسو گیس کے شیل اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔
دریں اثناء اسمبلی کی کارروائی آج دوپہر تک ملتوی کر دی گئی۔ کئی مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ وہ پولیس کی کارروائی میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب مظاہرین نئے اسمبلی کمپلیکس کی طرف جانے والی سڑک پر جگن ناتھ پور مندر کے قریب آخری بیریکیڈ پر پہنچے۔ اس وقت جھارکھنڈ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔