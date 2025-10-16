ETV Bharat / bharat

روسی تیل پر ٹرمپ کے دعوے کے بعد، بھارت کا جواب: 'صارفین کے مفادات کا تحفظ ہماری ترجیح ہے'

وزارت خاجہ نے نے کہا کہ بھارت کی مستقل ترجیح توانائی کے غیر مستحکم حالات میں اپنے صارفین کے مفادات کا تحفظ رہی ہے۔

روسی تیل پر ٹرمپ کے دعوے کے بعد، بھارت کا جواب: 'صارفین کے مفادات کا تحفظ ہماری ترجیح ہے'
روسی تیل پر ٹرمپ کے دعوے کے بعد، بھارت کا جواب: 'صارفین کے مفادات کا تحفظ ہماری ترجیح ہے' (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 12:58 PM IST

نئی دہلی : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ بھارت روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ یہ بیان عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا۔ تاہم، بھارت نے واضح کیا کہ یہ فوری طور پر ممکن نہیں، اور اس کی توانائی کی پالیسی قومی مفادات پر مبنی ہے۔ وزارت خارجہ نے اس پر اپنا موقف پیش کیا۔

وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے کہا کہ بھارت تیل اور گیس کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے۔ ہماری اولین ترجیح غیر مستحکم توانائی کے منظر نامے میں بھارتی صارفین کے مفادات کا تحفظ ہے۔ ہماری درآمدی پالیسیاں مکمل طور پر اسی مقصد کے تحت ہیں۔ مستحکم توانائی کی قیمتیں اور محفوظ سپلائی ہماری توانائی پالیسی کے دو اہم ستون ہیں۔

وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ توانائی کے حصول کو وسعت دینے کی کوششیں کئی سالوں سے جاری ہیں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ توانائی تعاون کو گہرا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ بھارت امریکہ سے 12-13 بلین ڈالر کا خام تیل اور قدرتی گیس درآمد کر سکتا ہے، بغیر ریفائنریوں کی ترتیب بدلے۔

یہ بھی پڑھیں: 'بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا' ٹرمپ کا دعویٰ، کہا پی ایم مودی نے کرائی یقین دہانی

ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 50 فیصد ٹیرف اضافے کے باوجود، رواں مالی سال کے پہلے نصف میں بھارت کی امریکہ کو برآمدات میں 13.3 فیصد اضافہ ہوا۔ یہ دونوں ممالک کے مضبوط تجارتی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت اپنی توانائی درآمدی پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کا خواہاں ہے۔ اس میں قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز بھی شامل ہیں، جو امریکہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

