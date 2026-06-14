پرینکا نے بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر حکومت خاموشی کو شرمناک قرار دیا، مودی کو بتایا سمجھوتے والا وزیر اعظم
کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے نریندر مودی کو 'سمجھوتہ' والا وزیر اعظم کہتے ہوئے شدید طنز کیا۔
Published : June 14, 2026 at 3:49 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے اتوار کو مودی حکومت پر عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملے کے دوران تین بھارتی ملاحوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے تبصروں پر "خاموشی" اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ معافی مانگنے کے بجائے دھمکیوں کی زبان کا سہارا لے رہا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں پرینکا گاندھی نے نریندر مودی کو سمجھوتے وزیر اعظم (compromised PM) کہہ کر طنز بھی کیا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ 'امریکی حملے میں تین بھارتی ملاحوں کی ہلاکت کے بعد مودی حکومت کی خاموشی شرمناک ہے۔ ان ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرنے اور معافی مانگنے کے بجائے امریکہ دھمکیوں اور احکامات کی زبان کا سہارا لے رہا ہے'۔
अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक है। अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफी मांगने की जगह धमकी और आदेश की भाषा इस्तेमाल कर रहा है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 14, 2026
अमेरिका को सख्ती से यह बताने की जरूरत है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो अपनी संप्रभुता की…
انہوں نے کہا کہ امریکہ کو واضح طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک خودمختار اور آزاد ملک ہے جو اپنی خودمختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ "لیکن ہمارے سمجھوتہ کرنے والے وزیر اعظم ملک کے عوام یا اس کی خودمختاری کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر کانگریس کے کئی لیڈروں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ حکومت کو خلیج میں ایک تجارتی جہاز پر امریکی حملے کے لیے امریکہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا جس میں تین بھارتی شہری مارے گئے۔ کھیڑا نے اے این آئی کو بتایا کہ کسی تیسرے ملک کے تجارتی جہاز پر جنگ کے دوران حملہ نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ ''جے شنکر کی پوسٹ کہتی ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ صحیح نہیں تھے۔ یہ کسی ایسے شخص کو ڈانٹنے کا بہت ہلکار طریقہ ہے جس نے اپنے لوگوں کو مارا ہو۔ تاہم، روبیو کا بیان ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ آپ نے ہمارے لوگوں کو مارا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔''
اس سے پہلے، کانگریس کے رہنما منیش تیواری نے خلیج میں امریکی حملوں پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے تبصروں پر تنقید کی جس میں تین بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے ان تبصروں کو "اچانک، تیز اور ٹکراؤ والا" قرار دیا۔ تیواری نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ روبیو کے تبصرے میں کوئی ندامت، کوئی پچھتاوا، کوئی ہمدردی نہیں تھی اور یہ اس سے زیادہ جارحانہ نہیں ہو سکتا تھا۔
واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ''روبیو نے جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز میں تمام تجارتی جہازوں کو امریکی احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔'' مارکو روبیو نے کل بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کی۔
وہیں جے شنکر نے سنیچر کے روز کہا کہ انہوں نے مارکو روبیو سے بات کی اور خلیج میں امریکی بحریہ کے حملوں پر بھارت کے شدید احتجاج کا اظہار کیا جس میں تین بھارتی ملاح ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے خلاف ایسے اقدامات کو غلط قرار دیا۔
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