امریکی وزیرِ خارجہ روبیو 17-22 اکتوبر تک ازبکستان اور بھارت کا کریں گے دورہ، ریلائنس ریفائنری بھی جائیں گے
بیان میں کہا گیا کہ روبیو امریکہ-بھارت اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر خیالات کا تبادلہ کریں گے۔
Published : October 14, 2026 at 4:05 PM IST
نئی دہلی: امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اگلے ہفتے بھارت کے اہم دورے پر نئی دہلی آئیں گے۔ امریکی وزارتِ خارجہ (اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ) نے اس سفارتی دورے کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ روبیو پہلے ازبکستان کے شہر سمرقند جائیں گے اور اس کے بعد 17 سے 22 اکتوبر تک بھارت کے شہروں ممبئی اور جام نگر کا دورہ کریں گے۔
مئی کے بعد سے مارکو روبیو کا یہ دوسرا دورہِ بھارت ہوگا، جب انہوں نے نئی دہلی میں وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر کی میزبانی میں منعقدہ کواڈ (Quad) وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ امریکی وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، "وہ امریکہ-بھارت اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے، علاقائی و عالمی امور پر خیالات کا تبادلہ کرنے اور توانائی کے شعبے میں بہتر تعاون کے امکانات پر بحث کے لیے حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے"۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روبیو تجارتی سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے بزنس لیڈرز سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔
مارکو روبیو ریلائنس ریفائنری جائیں گے
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی شہر جام نگر کا دورہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ریلائنس (Reliance) کی اس عظیم الشان ریفائنری کا مرکز ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سنگل سائٹ فیسلٹی مانی جاتی ہے۔ اس عالمی معیار کے صنعتی پلانٹ کی صلاحیت روزانہ 1.4 ملین بیرل خام تیل پروسیس کرنے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ عالمی توانائی کی منڈی میں اسے کلیدی حیثیت حاصل ہے۔
امریکہ ریلائنس کی نئی ریفائنری تعمیر کرنے جا رہا
واضح رہے کہ رواں سال مارچ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تاریخی اعلان کیا تھا کہ امریکہ ریلائنس انڈسٹریز کی اسٹریٹجک سرمایہ کاری اور تعاون کی مدد سے گزشتہ 50 سالوں میں اپنی پہلی نئی ریفائنری تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، یہ میگا پروجیکٹ ٹیکساس کے براؤنز وِل (Brownsville) میں 300 بلین امریکی ڈالر کی خطیر اور ریکارڈ لاگت سے تیار کیا جائے گا۔
ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغیز جمہوریہ
اپنے دورے کے اگلے مرحلے میں، سمرقند میں قیام کے دوران مارکو روبیو 'C5+1' وزرائے خارجہ کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ کس طرح یہ سفارتی پلیٹ فارم امریکہ اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان شراکت داری کو فروغ دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ تمام C5 ممالک—ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغیز جمہوریہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے، جب کہ ان کے ہمراہ موجود 200 سے زائد کاروباری رہنماؤں پر مشتمل امریکی تجارتی وفد وسطی ایشیا کے ساتھ اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔