آگرہ: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا تاج محل کا دیدار، کہا۔۔۔خوبصورت

پچھلے سال امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنی اہلیہ اوشا وینس اور بچوں کے ساتھ یادگار کا دورہ کیا تھا۔

By ANI

Published : May 25, 2026 at 11:46 AM IST

آگرہ: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیر کو اپنی اہلیہ جینیٹ ڈی روبیو کے ساتھ آگرہ میں تاج محل کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور بھی ان کے ہمراہ تھے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تاج محل کی دورے کے بعد جب ان کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ’’خوبصورت‘‘۔

تاج محل، جو دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے، ہندوستان کا دورہ کرنے والے اعلیٰ سطحی عالمی رہنماؤں اور معززین کو راغب کرتا رہتا ہے۔

پچھلے سال امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنی اہلیہ اوشا وینس اور ان کے بچوں وویک، میرابیل اور ایون کے ساتھ یادگار کا دورہ کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے اپنی پہلی مدت کے دوران خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ اس یادگار کا دورہ کیا تھا
ماضی میں کئی دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی تاج محل کا دورہ کیا ہے، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں، جنہوں نے صدر کی حیثیت سے اپنی پہلی مدت کے دوران خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ اس یادگار کا دورہ کیا تھا۔

ٹرمپ نے یادگار کو ہندوستان کی ثقافتی دولت کی علامت کے طور پر بیان کیا تھا
اپنے دورے کے دوران، ٹرمپ نے یادگار کو ہندوستان کی ثقافتی دولت کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ، " ہندوستانی ثقافت کی بھرپور اور متنوع خوبصورتی کا ایک لازوال ثبوت! شکریہ، ہندوستان۔"

تاج محل کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق، اس یادگار کو مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے، جس میں فارسی، ہندوستانی اور اسلامی ڈیزائن کے عناصر کا اشتراک ہے۔ 1983 میں، اسے یونیسکو نے اپنے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر جگہ دی ہے ا اور اسے "ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور اور دنیا کے ورثے کے عالمی سطح پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک" کے طور پر بیان کیا گیا۔

روبیو کا آگرہ کا دورہ ان کے ہندوستان کے چار روزہ دورے کا حصہ ہے، جس کے دوران وہ منگل کو کواڈ سمٹ میں شرکت کرنے والے ہیں۔

انہوں نے کولکاتہ میں مشنریز آف چیریٹی سے اپنے ہندوستان کے دورے کا آغاز کیا، اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور پھر بعد میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ وفد کی سطح پر بات چیت کی۔ روبیو نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی بات چیت کی۔

اس علاقائی توجہ سے مماثل ایک بڑی سفارتی تعیناتی میں، ہندوستان قومی دارالحکومت میں کواڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ ہند-بحرالکاہل کے ابھرتے ہوئے سیکورٹی میٹرکس اور پورے مغربی ایشیا میں موجودہ بے قابو حالات پر غور کیا جا سکے۔ ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل چار فریقی سیکورٹی ڈائیلاگ کا اعلیٰ سطحی اجلاس 26 مئی کو وزیر خارجہ جے شنکر کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔

