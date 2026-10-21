ممبئی میں جے شنکر سے ملے امریکی وزیر خارجہ روبیو؛ بولے- بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے بے حد قریب
مارکو روبیو نے روسی تیل پر بھارت کی حکمت عملی کو سراہا، وینزویلا میں ریلائنس کے سرمایہ کاری کے مواقع پر بحث کی بات کہی۔
Published : October 21, 2026 at 7:20 AM IST
ممبئی: بھارت اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو نئی وسعت دینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو منگل کے روز ممبئی پہنچے۔ یہاں انہوں نے بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ایک بے حد اعلیٰ سطحی اور اہم دوطرفہ بات چیت کی۔ اس میٹنگ میں بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور اور بھارت کے فارن سکریٹری وکرم مسری بھی خصوصی طور پر موجود رہے۔
ممبئی آمد پر سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کا قافلہ تاریخی گیٹ وے آف انڈیا پہنچا، جہاں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس کے بعد روبیو نے ممبئی کے مشہور ہوٹل تاج محل پیلس کے اندر واقع 'تاج میموریل' پر پھول چڑھائے اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے بے قصور لوگوں کو دلی خراج عقیدت پیش کیا اور میڈیا سے بات چیت کی۔
Joined US @SecRubio in laying a wreath at the 26/11 memorial at Hotel Taj, Mumbai today. We must continue our strong partnership in combatting terrorism in all its forms and manifestations. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/Hg7QmVCn9e— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026
تجارتی معاہدے پر بڑی پیش رفت جلد ممکن
ممبئی میں پریس سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے منتظر تجارتی معاہدے (Trade Agreement) کے حوالے سے بے حد مثبت اشارے دیے۔ انہوں نے کہا، "جہاں تک تجارتی معاہدے کا سوال ہے، اگرچہ محکمۂ خارجہ (اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ) براہ راست اس پر مذاکرات نہیں کرتا، لیکن ہم اس عمل میں پوری طرح شامل ہیں۔ میں اور ہمارے قومی سلامتی کے مشیر (NSA) اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس معاہدے کو نافذ کرنے کے بے حد قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب صرف کچھ چھوٹی چیزوں کو حتمی شکل دینا باقی ہے، جو بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ہم اس کا اعلان کریں گے اور اس پر دستخط کیے جائیں گے۔"
LIVE: U.S. Secretary Marco Rubio Interacts With Press at Taj Memorial in Mumbai https://t.co/w6ijxi7v8o— ANI (@ANI) October 20, 2026
روسی تیل کی خریداری پر بھارت کے موقف کی حمایت
بھارت کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھنے کے سوال پر مارکو روبیو نے بھارت کی حکمت عملی کی کھل کر حمایت کی۔ انہوں نے اسے ایک دانشمندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا، "بھارت نے بار بار اپنے انرجی پورٹ فولیو میں تنوع لانے کی خواہش ظاہر کی ہے، جو کہ ایک بے حد سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے راتوں رات ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بھارت نے اس سمت میں کافی اہم پیش رفت کی ہے اور ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہے۔ بالآخر یہ صرف روسی تیل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بھارت کے توانائی کے ذرائع کو تنوع دینے کا ہے اور اس میں امریکہ بھی بھارت کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔"
#WATCH | Maharashtra: Along with CM Devendra Fadnavis, US Secretary of State Marco Rubio visits the iconic Gateway of India in Mumbai. US Ambassador Sergio Gor is also with them. https://t.co/q705Y6XdGR— ANI (@ANI) October 20, 2026
بھارت کو بتایا 'ریفائننگ سپر پاور'، ریلائنس اور وینزویلا پر کہی یہ بات
امریکی وزیر خارجہ نے عالمی توانائی کی مانگ کو پورا کرنے میں بھارت کے کردار کی جم کر تعریف کی۔ انہوں نے بھارت کو ایک 'ریفائننگ سپر پاور' قرار دیا۔ روبیو نے کہا، "بھارت کے پاس بھاری خام تیل کو صاف (ریفائن) کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ جیسے جیسے وینزویلا کا تیل مارکیٹ میں بڑھے گا، بھارت اس میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وینزویلا میں بھارت کے پاس پہلے سے ہی تیل کی رعایتیں موجود ہیں، جس سے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔"
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: EAM Dr S Jaishankar meets US Secretary of State, Marco Rubio. US Ambassador Sergio Gor and Foreign Secretary Vikram Misri were also present. https://t.co/WfcyEtKmqp— ANI (@ANI) October 20, 2026
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ وینزویلا میں پیداوار شروع کرنے کے لیے ریلائنس انڈسٹریز کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو انہوں نے کہا، "ہم نے ماضی میں بھی ان سے اس بارے میں بات کی ہے۔ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں کیا رکاوٹیں ہیں اور وہاں کیا نئے مواقع موجود ہیں۔ ریلائنس ایک ایسی کمپنی ہے جس کی وینزویلا میں پہلے سے موجودگی رہی ہے اور ان کی ریفائننگ کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں۔ تاہم، پابندیوں سے جڑی کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، جن پر ہمیں مل کر کام کرنا ہو گا۔"
"بھارت ہمارا مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر، یہاں بار بار آنا ضروری"
مارکو روبیو نے بھارت اور امریکہ کے گہرے ہوتے رشتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ انہوں نے کہا، "بھارت کے وزیر خارجہ اس سال چار بار امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ بھارت امریکہ کا ایک انتہائی اہم تجارتی اور دفاعی شراکت دار ہے۔ بھارت 'کواڈ' (Quad) کا بھی ایک اہم رکن اور ہمارا مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکی حکام کے طور پر ہم جتنی بار بھی بھارت آتے ہیں، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں اور زیادہ بار آنے کی ضرورت ہے۔"
ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان اور ممبئی میں ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت کو نئی رفتار ملے گی، بلکہ توانائی کی حفاظت (انرجی سکیورٹی) کے شعبے میں بھی ایک مضبوط اور عملی شراکت داری تیار ہو گی۔