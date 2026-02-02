امریکہ نے ہندوستان پر ٹیرف کم کر دیا، اب باہمی ٹیرف صرف 18 فیصد
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔
Published : February 2, 2026 at 10:59 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ہندوستان میں تجارتی معاہدے کو لے کر ایک اچھی خبر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر عائد باہمی ٹیرف کو 25 فیصد سے گھٹا کر 18 فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔
گور نے پوسٹ میں کہا، "صدر ٹرمپ نے ابھی وزیر اعظم مودی سے بات کی ہے۔ جڑے رہیں۔"
اس کے کچھ دیر بعد ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پی ایم مودی کے ساتھ ہوئی بات چیت کی تفصیلات شیئر کیں۔
ٹرمپ نے لکھا، آج صبح ہندوستان کے وزیر اعظم مودی سے بات کرنا اعزاز کی بات تھی۔ وہ میرے سب سے بڑے دوستوں میں سے ایک ہیں اور اپنے ملک کے طاقتور اور قابل احترام لیڈر ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کی، بشمول تجارت، اور روس اور یوکرین کے ساتھ جنگ کا خاتمہ۔ انھوں نے روسی تیل کی خریداری بند کرنے اور امریکہ اور ممکنہ طور پر وینزویلا سے بہت کچھ خریدنے پر اتفاق کیا۔ اس سے یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، جو اس وقت ہو رہی ہے، جس میں ہر ہفتے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں! وزیر اعظم مودی کے لیے دوستی اور احترام کی وجہ سے اور، ان کی درخواست کے مطابق، فوری طور پر نافذ العمل، ہم نے ریاستہائے متحدہ اور ہندوستان کے درمیان تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا، جس کے تحت ریاست ہائے متحدہ امریکہ اسے 25 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دے گا۔ وہ اسی طرح امریکہ کے خلاف اپنے ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کو کم کرکے صفر تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے امریکی توانائی، ٹیکنالوجی، زرعی، کوئلہ اور بہت سی دوسری مصنوعات کے 500 بلین ڈالر سے زیادہ کے علاوہ بہت زیادہ اعلیٰ سطح پر "امریکن خریدیں" کا عزم کیا۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے حیرت انگیز تعلقات آگے بڑھ کر مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی اور میں دو ایسے لوگ ہیں جو کام کر لیتے ہیں، ایسا کچھ جو زیادہ تر کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ!
پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان یہ فون پر بات چیت اس دن ہوئی جب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنا تین روزہ دورہ واشنگٹن شروع کیا۔ ہندوستان-یورپی یونین معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد یہ ٹرمپ کی پی ایم مودی کے ساتھ پہلی بات چیت بھی ہے۔
قبل ازیں ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ وہ وینزویلا کے تیل کے شعبے میں ہندوستان اور چین کی سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز میگزین کا سرورق بھی شیئر کیا جس میں پی ایم مودی کے ساتھ ان کی تصویر ہے، جس کا عنوان ہے "سال 2025 کے نیوز میکرز" کے عنوان کے ساتھ "دی موور اینڈ شیکر"۔
ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان سمیت کئی ممالک وینزویلا سے تیل کی درآمد شروع کر سکتے ہیں، حالیہ قانونی اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہوں نے اس شعبے کو نجی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا ہے۔
حالیہ مہینوں میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات اور محصولات پر رسہ کشی دیکھی گئی ہے۔
ہندوستان اور امریکہ مارچ 2025 سے تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اگست 2025 سے، امریکہ نے ہندوستانی برآمدات پر بڑے پیمانے پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے، جو کسی بھی ملک پر عائد سب سے زیادہ ٹیکس ہے۔
