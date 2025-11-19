سعودی شہزادے کے سامنے ٹرمپ نے بھارت پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ دہرایا، کانگریس نے کہا 'ٹیلی اب 60 ہو گئی'
بھارت کے بارہا انکار کے باوجود ٹرمپ اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ وہ مسلسل بھارت پاکستان جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں۔
Published : November 19, 2025 at 10:22 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں آٹھ جنگیں روکیں جن میں بھارت اور پاکستان جنگ بھی شامل ہے۔ یہ ریمارکس سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ اوول آفس میں دو طرفہ ملاقات کے دوران سامنے آئے۔
اس موقع پر ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ، روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں انھیں سوچ سے بھی زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ، بھارت پاکستان جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔
#WATCH | Washington, DC | US President Donald Trump says, " we've done a lot of good with this office. i've stopped eight wars... i've actually stopped eight wars. i have another one to go with putin. i'm a little surprised at putin. it's taken longer than i thought. but we… pic.twitter.com/jgbsvmltSd— ANI (@ANI) November 18, 2025
ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ، "ہم نے اس دفتر میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں نے آٹھ جنگیں روکی ہیں۔۔۔ میں نے حقیقت میں آٹھ جنگیں روک دی ہیں۔ مجھے پوتن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جانا ہے۔ میں پوتن سے متعلق تھوڑا حیران ہوں۔ اس میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگا۔ لیکن ہم نے ہندوستان اور پاکستان کو روک دیا۔ میں فہرست سے بیان کر سکتا ہوں... مجھے بہت فخر ہے۔ میں نے ایک کو روکا جو دوبارہ شروع کرنے کے لئے تقریباً تیار تھا۔۔۔تو چاہے وہ دفتر میں آئے ہوں یا ٹیلی فون پر ہوا "۔ لیڈروں نے اوول آفس میں آکر اپنے امن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔۔۔"
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کے لیے تجارتی محصولات کا استعمال کیا۔ ٹرمپ نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے تنازعہ کو 24 گھنٹوں کے اندر حل کر دیا گیا۔ حالانکہ بھارت نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔
بھارت پاکستان کے بیچ کشیدگی اس سال مئی میں جموں و کشمیر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کے تحت پاکستانی دہشت گرد کیمپوں پر ہندوستان کے درست حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔
Just when it appeared that the claims had stopped, President Trump has reminded the world again.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 19, 2025
At a meeting with the Saudi Crown Prince in Washington yesterday, President Trump has reiterated his claim that he had intervened to ensure Operation Sindoor was halted. Of course,… https://t.co/SGER3YB6EI
'ٹیلی اب 60 ہوگئی ہے': کانگریس
کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا کہ، ٹرمپ اب تک 60 مرتبہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کو روکنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔
ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ دو طرفہ ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روک دی ہے۔
رمیش نے ایکس پر کہا کہ کل واشنگٹن میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات میں، ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے آپریشن سندھور کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی۔
کانگریس لیڈر جے رام رمیشن ایکس پر کہا، ’’یقیناً، وہ یہ بات پہلے خود سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر، مصر، برطانیہ، نیدرلینڈز اور جاپان میں بھی کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کئی دیگر پریس بات چیت میں بھی‘‘۔ اس کی تعداد اب 60 ہوگئی ہے۔
10 مئی کے بعد سے، ٹرمپ نے پہلی بار سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان نے واشنگٹن کی ثالثی میں بات چیت کے بعد مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ نے کئی بار اپنے دعوے کو دہرایا ہے کہ انھوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کی۔
یہ بھی پڑھیں: