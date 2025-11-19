ETV Bharat / bharat

سعودی شہزادے کے سامنے ٹرمپ نے بھارت پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ دہرایا، کانگریس نے کہا 'ٹیلی اب 60 ہو گئی'

بھارت کے بارہا انکار کے باوجود ٹرمپ اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ وہ مسلسل بھارت پاکستان جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں۔

سعودی شہزادے کے سامنے ٹرمپ نے بھارت پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ دہرایا (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 10:22 AM IST

4 Min Read
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں آٹھ جنگیں روکیں جن میں بھارت اور پاکستان جنگ بھی شامل ہے۔ یہ ریمارکس سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ اوول آفس میں دو طرفہ ملاقات کے دوران سامنے آئے۔

اس موقع پر ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ، روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں انھیں سوچ سے بھی زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ، بھارت پاکستان جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔

ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ، "ہم نے اس دفتر میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں نے آٹھ جنگیں روکی ہیں۔۔۔ میں نے حقیقت میں آٹھ جنگیں روک دی ہیں۔ مجھے پوتن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جانا ہے۔ میں پوتن سے متعلق تھوڑا حیران ہوں۔ اس میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگا۔ لیکن ہم نے ہندوستان اور پاکستان کو روک دیا۔ میں فہرست سے بیان کر سکتا ہوں... مجھے بہت فخر ہے۔ میں نے ایک کو روکا جو دوبارہ شروع کرنے کے لئے تقریباً تیار تھا۔۔۔تو چاہے وہ دفتر میں آئے ہوں یا ٹیلی فون پر ہوا "۔ لیڈروں نے اوول آفس میں آکر اپنے امن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔۔۔"

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کے لیے تجارتی محصولات کا استعمال کیا۔ ٹرمپ نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے تنازعہ کو 24 گھنٹوں کے اندر حل کر دیا گیا۔ حالانکہ بھارت نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔

بھارت پاکستان کے بیچ کشیدگی اس سال مئی میں جموں و کشمیر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کے تحت پاکستانی دہشت گرد کیمپوں پر ہندوستان کے درست حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔

'ٹیلی اب 60 ہوگئی ہے': کانگریس

کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا کہ، ٹرمپ اب تک 60 مرتبہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کو روکنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔

ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ دو طرفہ ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روک دی ہے۔

رمیش نے ایکس پر کہا کہ کل واشنگٹن میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات میں، ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے آپریشن سندھور کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی۔

کانگریس لیڈر جے رام رمیشن ایکس پر کہا، ’’یقیناً، وہ یہ بات پہلے خود سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر، مصر، برطانیہ، نیدرلینڈز اور جاپان میں بھی کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کئی دیگر پریس بات چیت میں بھی‘‘۔ اس کی تعداد اب 60 ہوگئی ہے۔

10 مئی کے بعد سے، ٹرمپ نے پہلی بار سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان نے واشنگٹن کی ثالثی میں بات چیت کے بعد مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ نے کئی بار اپنے دعوے کو دہرایا ہے کہ انھوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کی۔

