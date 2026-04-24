ٹرمپ نے بھارت کو 'جہنم' قرار دے دیا، حکومت ہند کا محتاط ردعمل؛ کانگریس نے مودی کو کمزور وزیراعظم قرار دے دیا
مکمل خبر پڑھیں
Published : April 24, 2026 at 7:48 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ہندوستان اور چین کو زمین پر جہنم قرار دیا۔ وزارت خارجہ ہند نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ پر براہ راست جواب دینے سے گریز کیا - خاص طور پر ہندوستان اور چین کے تناظر میں کیے گئے "جہنم والے تبصرے"۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ انہوں نے "کچھ رپورٹیں دیکھی ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ رپورٹیں دیکھی ہیں میں اسے اسی پر چھوڑ دوں گا۔ یہ پیشرفت اس وقت سامنے آئی ہے جب ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر مائیکل سیویج کے زیر اہتمام ایک ٹاک شو کا ٹرانسکرپٹ پوسٹ کیا۔ شو کے دوران، سیویج امریکی شہریت کے پیدائشی حق پر بات کر رہے تھے، انھوں نے کہا کہ بہت سے افراد حمل کے آخری مراحل میں امریکہ پہنچتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے بچے خود بخود شہریت حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ چین اور ہندوستان اس مشق میں سب سے آگے ہیں، جنہوں نے اپنی زمین کو "جہنم" جیسا بنا دیا ہے۔
VIDEO | On US president Donald Trump's social media post mentioning India and China as 'hellhole', MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, " we have seen some reports. that's where i leave it."— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
ٹرمپ نے دلیل دی کہ امیگریشن کے یہ رجحانات امریکی معاشرے پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی آئین پر بھی تنقید کی اور اسے فرسودہ اور جدید حقائق جیسے ہوائی سفر اور انٹرنیٹ کے لیے نا مناسب قرار دیا۔
ٹرمپ نے مزید کہا: "امریکن سول لبرٹیز یونین (ACLU) کے وکیل وانگ، ہماری قومی شناخت کو ختم کرنے اور ہمیں چینی کالونی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، یہ خطرہ صرف چین تک محدود نہیں ہے؛ اس کا اطلاق ہندوستان پر بھی ہوتا ہے۔" غور طلب ہے کہ اس ماہ کے شروع میں امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹیو آرڈر پر شکوک کا اظہار کیا تھا جس کا مقصد پیدائشی شہریت پر پابندی لگانا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے دلیل دی ہے کہ پیدائشی حق شہریت پر پابندی غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے ایک ضروری اقدام ہے۔ تاہم، عدالت اس موقف سے متفق نظر نہیں آئی۔ ملک کے اندر بہت سے سیاسی رہنما یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک صدی پر محیط روایت کو پلٹنا بالآخر امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل بھی پیش کی۔ ٹرمپ نے لکھا: "ان تارکین وطن نے امریکہ کو تمام مافیا خاندانوں سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے- وہ خاندان جو اگر اکٹھے ہو جائیں تو بھی ان کے مقابلے میں پیلے پڑ جائیں گے۔ وہ 'لیپ ٹاپ گینگسٹرز' ہیں۔ انہوں نے ہمیں بے رحمی سے لوٹا، ہمارے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا، 'تیسری دنیا' کو ہم پر غلبہ حاصل کرنے دیا، اور ہمارے پرچم کی بے حرمتی کی۔
US President Trump has called India a “HELLHOLE.”— Congress (@INCIndia) April 23, 2026
This statement is extremely insulting and anti-India. It hurts every Indian.
Prime Minister Narendra Modi should take up this matter with the US President and register a strong objection.
کانگریس پارٹی نے ٹرمپ کے ان تبصروں پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ پارٹی نے ٹرمپ کے بیان کو شدید توہین آمیز اور ہندوستان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیان سے ہر ہندوستانی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی یہ معاملہ امریکی صدر کے ساتھ اٹھائیں اور سخت احتجاج درج کرائیں۔
کانگریس پارٹی نے کہا، "مودی حکومت کے اب تک کے موقف کو دیکھتے ہوئے، ان سے ٹرمپ کو کچھ کہنے کی توقع کرنا غیر حقیقی ہے۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے بارے میں بارہا تضحیک آمیز تبصرے کیے ہیں، اس کے باوجود مودی خاموش رہے ہیں۔ نریندر مودی ایک کمزور وزیر اعظم ہیں، اور پورا ملک اس کی قیمت چکا رہا ہے۔" کانگریس لیڈر سپریا شرینے نے کہا، "ٹرمپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہندوستان کو 'جہنم' کہے؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہندوستانیوں کو 'لیپ ٹاپ گینگسٹر' کا لیبل لگائیں؟ ہمیں اس پر بھرپور احتجاج درج کرنا چاہیے، لیکن مودی حکومت کی طرف سے اب تک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔"
عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا نے کہا کہ ہندوستان کو ’’جہنم‘‘ کہنا ہندوستان کی توہین نہیں ہے۔ بلکہ یہ ٹرمپ کی جہالت اور کھوکھلے تکبر کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر ردعمل جاری کرے۔
ایرانی حکام نے بھی ٹرمپ کے سخت بیانات پر شدید تنقید کی ہے۔ حیدرآباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلیٹ جنرل نے ایکس پر پوسٹ کیا: "چین اور ہندوستان تہذیب کے گہوارہ ہیں۔ حقیقت میں 'زمین پر جہنم' وہ جگہ ہے جہاں جنگی مجرم صدر (ٹرمپ) رہتے ہیں - ایک ایسی جگہ جہاں سے اس نے تہذیب (بشمول ایران) کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔"
