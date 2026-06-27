صدر ٹرمپ اگلے سال کے اوائل میں کر سکتے ہیں ہندوستان کا دورہ: مارکو روبیو
بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اسے مکمل کرنے کے آخری مراحل میں ہیں۔
Published : June 27, 2026 at 12:46 PM IST
واشنگٹن/نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال کے شروع میں بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگلے سال کے اوائل میں بھارت دورے پر کام کر رہی ہے۔ یہ ہندوستان-امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ دونوں ممالک دو طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس میں آئی اے این ایس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں روبیو نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے دورے کی تیاری کے لیے سال کے اختتام سے پہلے بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ "میں سال کے آخر سے پہلے خود واپس آنے اور اگلے سال کے شروع میں صدر کے دورے کی تیاری کرنے کا انتظار کر رہا ہوں۔"
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ کا دورہ اگلے سال ہو سکتا ہے، روبیو نے جواب دیا کہ "ہم پر امید ہیں۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ صدر اگلے سال کے اوائل میں (بھارت کا) دورہ کر سکیں۔"
روبیو نے کہا کہ فرانس میں جی سیون سربراہی اجلاس کے دوران ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان حالیہ ملاقات کے بعد بھارت اور امریکہ کے تعلقات مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "میرے خیال میں یہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے۔ ہماری وزیر اعظم کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ جی سیون میں صدر کی اچھی ملاقات ہوئی۔"
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امریکی وزیر خارجہ نے تجارتی معاہدے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کے بارے میں بھی امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی امید کر رہے ہیں۔ ہم اسے مکمل کرنے کے آخری مراحل میں ہیں، اور یہ بہت مثبت ہے۔"
روبیو نے کہا کہ امریکہ جلد ہی کواڈ لیڈروں کی ایک اور ملاقات کا بھی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم بہت جلد ایک اور کواڈ میٹنگ میں دوبارہ جڑنے کے منتظر ہیں۔"
بھارت کو امریکہ کے قریبی شراکت داروں میں سے ایک بتاتے ہوئے روبیو نے کہا کہ "بھارت امریکہ کا بہت قریبی پارٹنر اور اتحادی ہے، اور وزیر اعظم اور صدر کے درمیان تعلقات اس سے زیادہ قریبی نہیں ہو سکتے، جو میرے خیال میں سفارت کاری میں بہت اہم ہے۔"
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صدر ٹرمپ نے آخری بار فروری سال 2020 میں بھارت کا دورہ کیا تھا، جب انہوں نے احمد آباد میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ "نمستے ٹرمپ" ریلی سے خطاب کیا تھا۔ ٹرمپ اور مودی نے اس کے بعد نئی دہلی میں دو طرفہ بات چیت کی۔
صدر کے طور پر ٹرمپ کی دوسری مدت کے بعد سے، ٹرمپ اور مودی باقاعدگی سے فون پر بات چیت کرتے رہے ہیں کیونکہ دونوں ممالک تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، اور ہند-بحرالکاہل خطے میں تعاون کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
امریکہ اور بھارت جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کواڈ میں کلیدی شراکت دار ہیں، اور یہ چار ممالک علاقائی سلامتی، اہم ٹیکنالوجی، مضبوط سپلائی چین، اور میری ٹائم سیکورٹی پر تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔ واشنگٹن اور نئی دہلی دونوں نے اپنی شراکت داری کو 21ویں صدی کے اہم ترین اسٹریٹجک تعلقات میں سے ایک قرار دیا ہے۔
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