حیدرآباد میں ہوٹل کے کمرے سے امریکی شہری کی لاش برآمد، پولیس جانچ جاری
کیلیفورنیا کے رہائشی مائیکل برائن لی ہوٹل میریٹ ایگزیکٹو اپارٹمنٹس کی بارہویں منزل پر اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے۔
By ANI
Published : November 7, 2026 at 8:56 AM IST
رنگا ریڈی: پولیس نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے علاقے گچی باؤلی میں ایک لگژری ہوٹل کے کمرے سے 41 سالہ امریکی شہری مردہ پایا گیا ہے۔
متوفی کی شناخت مائیکل برائن لی کے نام سے ہوئی ہے، جو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے رہائشی تھے۔ حکام کے مطابق، وہ بدھ کی شام ایس ایل این ٹرمینس میں واقع ہوٹل میریٹ ایگزیکٹو اپارٹمنٹس کی 12ویں منزل پر کمرہ نمبر 1218 میں بے ہوش پائے گئے۔
گچی باؤلی پولیس کے مطابق، مائیکل لی دو نومبر کو اپنے بزنس پارٹنر ڈیوڈ کے ساتھ ایک کاروباری دورے پر حیدرآباد آئے تھے اور اسی ہوٹل میں مقیم تھے۔
ہوٹل کے عملے نے پانچ نومبر کی شام تقریباً 6:30 بجے ان کے کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ مائیکل لی چار نومبر کی شام سے مسلسل کی جانے والی فون کالز کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے پر انہوں نے مائیکل کو بیڈ پر بے ہوش پایا اور فوری طور پر ایمرجنسی خدمات کو مطلع کیا۔
گچی باؤلی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ "فوری طور پر 108 ایمبولینس سروس کو اطلاع دی گئی۔ موقعے پر پہنچنے والے طبی عملے نے معائنہ کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی۔ اطلاع ملنے پر گچی باؤلی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر معائنہ کیا، کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔"
پولیس نے مزید بتایا کہ موت کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے اور اس کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک نتائج موصول ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔
اہلکار نے مزید کہا کہ "موت کی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر تحقیقاتی تفصیلات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ پولیس تمام زاویوں سے واقعے کی جانچ کر رہی ہے۔"
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