امریکہ نے بھارت کو چابہار بندرگاہ کے منصوبے پر پابندیوں سے چھ ماہ کی چھوٹ دے دی
دہلی میں وزارت خارجہ کی ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کئی مسائل پر بیان جاری کیا۔
Published : October 30, 2025 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور بھارت کے درمیان رشتوں میں نرمی آ رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ نے ہندوستان کو چابہار بندرگاہ کے منصوبے پر امریکی پابندیوں سے چھ ماہ کی چھوٹ دے دی ہے۔
وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے ہندوستان کی بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان روس کی تیل کمپنیوں پر حالیہ امریکی پابندیوں کے مضمرات کا مطالعہ کر رہا ہے۔
جیسوال نے کہا، "ہم روسی تیل کمپنیوں پر حالیہ امریکی پابندیوں کے مضمرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے فیصلے قدرتی طور پر عالمی منڈی کی بدلتی ہوئی حرکیات کو مدنظر رکھتے ہیں۔"
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، "توانائی کے وسائل کے وسیع تر سوال پر ہمارا موقف سب کو معلوم ہے۔ اس کوشش میں، ہم اپنے 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متنوع ذرائع سے سستی توانائی کے حصول کے لیے ضروری رہنمائی کر رہے ہیں۔"
اس سے قبل، امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 29 ستمبر سے مؤثر بندرگاہ پر کام کرنے، فنڈنگ کرنے یا دوسری صورت میں کام کرنے والی کمپنیوں پر جرمانے عائد کرے گا۔ تاہم بعد میں یہ استثنیٰ 27 اکتوبر تک بڑھا دیا گیا جو کہ تین دن پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اب اسے چھ ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔چابہار بندرگاہ بھارت کو افغانستان، وسطی ایشیا، روس اور یورپ کے ساتھ براہ راست تجارت میں مدد دیتی ہے۔
ہم افغانستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم، ہندوستان
ہندوستان نے کہا کہ وہ افغانستان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ ہندوستان کا یہ بیان افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعہ کے درمیان آیا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا، "پاکستان پریشان ہے کہ افغانستان اپنے علاقوں پر خودمختاری کا استعمال کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ اسے معافی کے ساتھ سرحد پار دہشت گردی کرنے کا حق حاصل ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس کے پڑوسیوں کو یہ ناقابل قبول لگتا ہے۔ ہندوستان افغانستان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔"
رواں ماہ کے اوائل میں کابل پر پاکستانی فضائی حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی تنازعہ شروع ہو گیا تھا۔ افغانستان نے اس حملے کا سخت جواب دیا جس سے تنازعہ مزید بڑھ گیا۔