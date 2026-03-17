امریکی کمیشن نے آر ایس ایس پر پابندیوں کی سفارش کر دی
یو ایس سی آئی آر ایف نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے خلاف پابندیوں کی سفارش کی ہے۔
Published : March 17, 2026 at 9:28 AM IST
نئی دہلی: امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (یو ایس سی آئی آر ایف) نے ہندوستان میں مذہبی آزادی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی حکومت سے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) پر ہدفی پابندیاں عائد کرنے کی اپیل کی ہے۔
اپنی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں، یو ایس سی آئی آر ایف، دو طرفہ امریکی حکومت کے مشاورتی ادارے نے ہندو قوم پرست تنظیم پر مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں سے ملوث ہونے کا الزام لگایا اور واشنگٹن سے آر ایس ایس سے منسلک افراد کے اثاثے منجمد کرنے اور ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے پر زور دیا۔
کمیشن نے بھارت کی بیرونی انٹیلی جنس ایجنسی، ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ (را) کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ہندوستان کو خاص تشویش کا ملک نامزد کرنے کا مطالبہ
یو ایس سی آئی آر ایف نے مزید سفارش کی کہ ہندوستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت خاص تشویش کا ملک (CPC) نامزد کیا جائے، یہ زمرہ ان ممالک کے لیے مخصوص ہے جو مذہبی آزادی کی منظم، جاری اور سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔
اگر امریکی انتظامیہ اسے قبول کر لیتی ہے تو یہ عہدہ سفارتی اور اقتصادی اقدامات کو متحرک کر سکتا ہے، بشمول پابندیاں اور سکیورٹی تعاون پر پابندیاں۔
کمیشن نے امریکی کانگریس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی جبر کی رپورٹنگ ایکٹ پاس کرے، جس میں بھارتی حکومت کی جانب سے بیرون ملک مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے جبر کی مبینہ کارروائیوں کی سالانہ رپورٹنگ کی ضرورت ہے۔
یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ میں کیا ہے
کمیشن نے اپنی رپورٹ میں الزام لگایا ہے کہ 2025 کے دوران آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) اور کئی دیگر ہندو تنظیموں نے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں مسلم اور عیسائی اقلیتوں کو دھمکیاں دیں اور ان پر تشدد کیا۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ تبدیلی مذہب کے خلاف قوانین کو وسعت دی گئی، سزاؤں میں اضافہ اور مذہبی سرگرمیوں کی ریاستی نگرانی کو سخت کیا گیا۔ اس کے علاوہ مذہبی اقلیتوں کو مبینہ طور پر توہین مذہب، انسداد دہشت گردی اور امن عامہ کے قوانین کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ چوکس گروہوں نے گائے کے تحفظ کے قوانین سے منسلک حملے جاری رکھے۔
اس میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ آسام میں سینکڑوں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو مبینہ طور پر ہندوستانی شہریت کے دعووں کے باوجود بنگلہ دیش بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ، روہنگیا پناہ گزینوں کو حراست میں لیا گیا اور برما کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں زبردستی چھوڑ دیا گیا۔
یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ میں وقف قوانین میں ترامیم اور اقلیتوں کے زیر انتظام تعلیم اور مذہبی اداروں کو سخت ریاستی کنٹرول میں لانے کی کوششوں سمیت اداروں پر اثر انداز ہونے والے حکومتی اقدامات کو بھی نوٹ کیا گیا، بشمول ۔
اس میں کہا گیا کہ اس طرح کی پیش رفت مذہبی اقلیتوں کے لیے بگڑتے ہوئے ماحول کی عکاسی کرتی ہے اور حکام پر الزام ہے کہ وہ ٹارگٹڈ تشدد کو روکنے یا اس سے نمٹنے میں ناکام رہے ہیں۔
کمیشن کی سفارشات:
آر ایس ایس اور را سمیت افراد اور اداروں پر ہدفی پابندیاں لگائیں۔
مستقبل میں امریکہ بھارت تجارت اور سیکورٹی تعاون اور تجارت کو مذہبی آزادی میں بہتری سے جوڑیں۔
آرمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت امریکی قانون کی دفعات کے تحت ہتھیاروں کی فروخت روک دیں۔
امریکی حکام اور یو ایس سی آئی آر ایف کی جانب سے زمینی جائزوں کی اجازت دینے کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالیں۔
بھارت کا جواب:
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اسے "ہندوستان کے خلاف متعصبانہ قرار دینے ہوئے اسے فروی طور پر مسترد کر دیا ہے۔
منگل کی شام جاری کردہ ایک بیان میں جیسوال نے کہا، "ہم نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (یو ایس سی آئی آر ایف) کی تازہ ترین رپورٹ کا نوٹس لیا ہے۔ ہم اس رپورٹ کو ہندوستان کے بارے میں متعصبانہ قرار دیتے ہوئے اسے واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔"
