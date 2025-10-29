اردو دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے، 'ترقی کے لیے ہندو مسلم ہم آہنگی ضروری'
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 105ویں یوم تاسیس کے موقع پر کرن رجیجو نےکہا کہ سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔
Published : October 29, 2025 at 6:30 PM IST
نئی دہلی: اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بدھ کے روز اردو کو "دنیا کی سب سے خوبصورت زبان" قرار دیا اور کہا کہ ملک کی ترقی اور اتحاد کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 105ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں کیا۔ انہوں نے ہندوستان کی ثقافت اور جمہوری جذبے کی عکاسی کرنے پر یونیورسٹی کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا نعرہ ہماری قوم کی اقدار کی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مہاتما گاندھی اور سروجنی نائیڈو جیسی عظیم ہستیوں نے اس یونیورسٹی کے قیام کے وقت اس کی حمایت کی تھی۔" یونیورسٹی میں قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) کے نفاذ کی تعریف کرتے ہوئے، رجیجو نے کہا کہ وہ اس کے تعلیمی ریکارڈ اور قومی درجہ بندی سے "بہت متاثر" ہیں۔
جمہوریت میں کھلی بحث کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ہماری جمہوریت میں لوگ جارحانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو بعض اوقات پولرائزیشن کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ تب تک برا نہیں ہے جب تک کہ اس سے ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ اگرچہ پارلیمنٹ اکثر شور مچاتی بحثوں کا مشاہدہ کرتی ہے، لیکن یہ متنوع خیالات کے اظہار کا بہترین فورم ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'پارلیمانی امور کے وزیر کی حیثیت سے بعض اوقات ایوان کو چلانا مشکل ہوتا ہے لیکن پارلیمنٹ میں افراتفری ایک متحرک جمہوریت کی علامت ہے۔' رکاوٹوں کے باوجود، اہم بل بالآخر "قومی مفاد میں" منظور کیے جاتے ہیں۔ آئین ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ مسئلہ کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور حل فراہم کرتا ہے۔ مرکزی وزیر نے ہندوستان کی آئینی طاقت اور تنوع پر بھی زور دیا۔
کرن رجیجو نے کہا کہ سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلمان چھ تسلیم شدہ اقلیتوں میں سے تقریباً 80 فیصد ہیں۔ ہم آہنگی کو یقینی بنانا بڑی برادریوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ امن سے رہیں گے تو تمام چھوٹی برادریاں بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک بہترین علامت ہے جس سے اس طرح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔