یو پی ایس سی قوانین میں اہم تبدیلیاں: آئی اے ایس اور آئی ایف ایس افسران بار بار امتحان میں نہیں کر سکیں گے شرکت، آئی پی ایس کے قوانین میں بھی کی گئی تبدیلی

پچھلے امتحان کے نتائج کی بنیاد پر IAS یا IFS میں تعینات امیدوار سول سروسز امتحان 2026 میں شرکت کے اہل نہیں ہوں گے۔

UPSC قوانین میں اہم تبدیلیاں (File/ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 1:15 PM IST

نئی دہلی: یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) نے 2026 کے سول سروسز امتحان کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن میں کئی سخت قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ معلومات کے مطابق، حاضر سروس آئی اے ایس (IAS) اور آئی ایف ایس (IFS) افسران اب امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ آئی پی ایس افسران بھی دوبارہ اسی عہدے کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔

یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) نے بدھ، 4 فروری کو سول سروسز امتحان (CSE) کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ کمیشن نے نوٹیفکیشن میں کئی تبدیلیاں کی ہیں، بشمول سروس مختص اور ڈیجیٹل سکیورٹی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کمیشن نے آئی پی ایس افسران کے لیے قوانین کو مزید سخت اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔

تبدیلیوں پر ایک نظر

اگر کوئی امیدوار پہلے ہی آئی پی ایس (IPS) پوسٹ کے لیے منتخب ہو چکا ہے، تو وہ سول سروسز ایگزامینیشن 2026 (CSE) کے ذریعے آئی پی ایس (IPS) کے آپشن کا دوبارہ انتخاب نہیں کر سکتا۔

مرکزی امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے

مزید برآں، اگر کوئی آئی اے ایس (IAS) یا آئی ایف ایس (IFS) افسر فی الحال سروس میں ہے، تو وہ اس امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ اگر کسی امیدوار کو مرکزی امتحان سے قبل ان عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے تو وہ مرکزی امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

وہ امیدوار جو سول سروسز ایگزامینیشن 2026 (CSE 2026) یا اس سے پہلے سروس میں ہیں ان کو اس سال (2026) یا اگلے سال (2027) اپنی باقی کوششوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک آخری موقع (عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر) دیا گیا ہے۔

کمیشن نے ان امیدواروں کے لیے قوانین میں تبدیلیاں بھی کی ہیں

یو پی ایس سی نے ان امیدواروں کے لیے قواعد میں بھی ترمیم کی ہے جو اس سال گروپ اے کی خدمت کے لیے منتخب ہونے کے بعد 2026 میں دوبارہ امتحان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے امیدواروں کو امتحان میں شرکت کا موقع دیا جائے گا اگر وہ ٹریننگ (تربیت) میں شرکت نہ کرنے پر متعلقہ محکمے سے چھوٹ حاصل کرتے ہیں۔

ایک کا انتخاب، دوسری منسوخ

تاہم، اگر یہ امیدوار ٹریننگ (تربیت) میں حصہ نہیں لیتے ہیں اور یہاں تک کہ استثنیٰ حاصل کرتے ہیں، تو ان کی درخواست منسوخ کر دی جائے گی۔ مزید برآں، اگر وہ اگلے سال، 2027 میں دوبارہ امتحان پاس کرتے ہیں، تو ان کے پاس صرف دو خدمات میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ہوگا اور دوسری کو منسوخ تصور کیا جائے گا۔

دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے، کمیشن نے اے آئی (AI) پر مبنی چہرے کی شناخت اور آدھار کی تصدیق کو لاگو کیا ہے۔ امیدواروں کو اب ایک نئے چار مراحل کے پورٹل پر رجسٹر کرنا ہوگا، جو مکمل طور پر آدھار سے منسلک ہوگا۔

اہلیت کے معیار کے بارے میں جانیں

سول سروسز کے امتحان میں شرکت کے لیے امیدواروں کے پاس کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی مضمون میں بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے۔ انڈین فارسٹ سروس (IFS) کے لیے، امیدواروں کے پاس حیوانات، ویٹرنری سائنس، نباتیات، کیمسٹری، ارضیات، ریاضی، شماریات اور زراعت میں بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے۔

ایڈیٹر کی پسند

