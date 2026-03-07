ETV Bharat / bharat

یو پی ایس سی میں کل 53 مسلم امیدوار کامیاب، یہاں دیکھیں فہرست

UPSC 2025 کے نتائج مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ کل 958 کامیاب میدواروں میں 53 مسلم امیدواروں نے بازی مار لی ہے۔

یو پی ایس سی میں کل 53 مسلم امیدوار کامیاب
یو پی ایس سی میں کل 53 مسلم امیدوار کامیاب (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 7, 2026 at 12:10 PM IST

یونین پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) نے جمعہ کو 2025 کے سول سروسز امتحان (سی ایس ای) کے حتمی نتائج کا اعلان کیا۔ انوج اگنی ہوتری نے امتحان میں ٹاپ کیا، راجیشوری سووے ایم اور اکانش دھول بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔

کمیشن نے کہا کہ کل 958 امیدواروں نے امتحان کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور انہیں مختلف مرکزی سول خدمات میں تقرری کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ سول سروسز کا امتحان ہر سال تین مرحلوں میں لیا جاتا ہے: پریلیمنری، مین اور انٹرویو۔ یو پی ایس سی کے ذریعے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (IAS)، انڈین فارن سروس (IFS) اور انڈین پولیس سروس (IPS) کے افسران کو منتخب کیا جاتا ہے۔

53 مسلم امیدوار کامیاب:

سول سروسز 2025 کے امتحانات میں مسلمانوں کے نتائج میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہتری آئی ہے۔ سول سروسز 2025 کے امتحانات میں کامیاب ہونے والے 958 امیدواروں کی فہرست میں تقریباً 53 مسلم امیدوار شامل ہیں۔ ٹاپ 100 میں چار مسلم امیدواروں نے جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں اے آر راجہ محی الدین، عفرا شمس انصاری، نبیہ پرویز اور حسن خان کے نام شامل ہیں۔ واضح رہے یو پی ایس سی 2024 میں صرف 26 مسلم امیدوار ہی کامیابی حاصل کر پائے تھے۔ یو پی ایس سی 2025 کے نتائج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ سول خدمات میں مسلم نوجوانوں کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسلسل اپنی محنت، عزم اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔

کامیاب مسلم امیدواروں کی فہرست

سیریل نمبرنام رینک
1اے آر راجہ محی الدین7
2عفراء شمس انصاری24
3نبیہ پرویز29
4حسن خان95
5عرفہ عثمانی124
6خان صائمہ سراج احمد135
7وسیم الرحمن157
8صوفیہ صدیقی253
9توصیف احمد گنائی254
10منتشا307
11اسد عقیل321
12محمد اشتیاق الرحمن354
13محمد اشمِل شاہ382
14شاہدہ بیگم ایس411
15شاداب علی خان415
16محمد صلوٰہ ٹی اے429
17شعیب455
18نازیہ پروین478
19شیخ محمد حبیب الدین ایس 485
20شیخ محمد نشاط ایم495
21منہاج شکیل513
22گل فضا535
23ہاشمی محمد عمر549
24شاہ رخ خان575
25اثنا انور576
26منیب افضل پرہ581
27عظیم احمد588
28شائستہ پروین614
29نور عالم625
30محمد عرفان قیام خانی646
31محسنہ بانو648
32غلام محی الدین663
33دانش ربانی خان665
34محمد نایاب انجم668
35محمد ابوذر انصاری671
36انصا خان678
37عبد السفیان 695
38فیروز فاطمہ ایم708
39محمد ہاشم 713
40محمد سہیل718
41توصیف اللہ خان741
42کوہِ صفا763
43ثناء اعظمی764
44ریشما ایم773
45یاسر احمد بھٹی811
46غلام حیدر832
47محمد شیزن سی پی860
48محمد اعجاز الرحمٰن869
49اظہر آصف خان886
50محمد سرفراز چودھری936
51عبداللہ آفریدی اے942
52محمد شاہد رضا خان955
53عرفان احمد لون957

مسلم امیدواروں کا ماضی کا ریکارڈ

سالکل کامیاب امیدوارکامیاب مسلم امیدوار
2009791 امیدوار کامیاب31 مسلم امیدوار
2010875 امیدوار کامیاب21 مسلم امیدوار
2011920 امیدوار کامیاب31 مسلم امیدوار
2012998 امیدوار کامیاب30 مسلم امیدوار
20131122 امیدوار کامیاب34 مسلم امیدوار
20141236 امیدوار کامیاب 38 مسلم امیدوار
20151078 امیدوار کامیاب34 مسلم امیدوار
20161099 امیدوار کامیاب52 مسلم امیدوار
2017990 امیدوار کامیاب50 مسلم امیدوار
2018759 امیدوار کامیاب27 مسلم امیدوار
2019829 امیدوار کامیاب42 مسلم امیدوار
2020761 امیدوار کامیاب31 مسلم امیدوار
2021685 امیدوار کامیاب21 مسلم امیدوار
2022933 امیدوار کامیاب30 مسلم امیدوار
20231016 امیدوار کامیاب51 مسلم امیدوار
20241009 امیدوار کامیاب26 مسلم امیدوار

جموں کشمیر کے 17 امیدوار کامیاب:

جموں کشمیر کے 17 امیدواروں نے 2025 کے باوقار یو پی ایس سی سول سروسز امتحان میں کوالیفائی کیا ہے۔ آل انڈیا رینک 148 کے ساتھ سوون شرما یو ٹی میں سر فہرست ہیں۔ سوگندھا گپتا کو 207 واں، توصیف احمد گنائی کو 245 واں اور ریتیکا بھان کو 456واں رینک حاصل ہوا ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رہائشی کوچنگ کے 48 امیدوار کامیاب

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رہائشی کوچنگ اکیڈمی (آر سی اے)،سینٹر فار کوچنگ اینڈ کیرئیر پلاننگ کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہاں کے 38 امیدواروں نے یو پی ایس سی سول سروسز امتحان 2025 کے نتائج میں امتیازی کامیابی حاصل کی ہے۔سب سے اہم بات یہ ہے کہ چار امیدواروں نے ٹاپ 50 میں جگہ بنائی اور آل انڈیاسطح پر 7واں، 14واں، 24واں اور 29واں مقام حاصل کیا ہے۔

