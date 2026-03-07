یو پی ایس سی میں کل 53 مسلم امیدوار کامیاب، یہاں دیکھیں فہرست
UPSC 2025 کے نتائج مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ کل 958 کامیاب میدواروں میں 53 مسلم امیدواروں نے بازی مار لی ہے۔
یونین پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) نے جمعہ کو 2025 کے سول سروسز امتحان (سی ایس ای) کے حتمی نتائج کا اعلان کیا۔ انوج اگنی ہوتری نے امتحان میں ٹاپ کیا، راجیشوری سووے ایم اور اکانش دھول بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔
کمیشن نے کہا کہ کل 958 امیدواروں نے امتحان کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور انہیں مختلف مرکزی سول خدمات میں تقرری کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ سول سروسز کا امتحان ہر سال تین مرحلوں میں لیا جاتا ہے: پریلیمنری، مین اور انٹرویو۔ یو پی ایس سی کے ذریعے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (IAS)، انڈین فارن سروس (IFS) اور انڈین پولیس سروس (IPS) کے افسران کو منتخب کیا جاتا ہے۔
53 مسلم امیدوار کامیاب:
سول سروسز 2025 کے امتحانات میں مسلمانوں کے نتائج میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہتری آئی ہے۔ سول سروسز 2025 کے امتحانات میں کامیاب ہونے والے 958 امیدواروں کی فہرست میں تقریباً 53 مسلم امیدوار شامل ہیں۔ ٹاپ 100 میں چار مسلم امیدواروں نے جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں اے آر راجہ محی الدین، عفرا شمس انصاری، نبیہ پرویز اور حسن خان کے نام شامل ہیں۔ واضح رہے یو پی ایس سی 2024 میں صرف 26 مسلم امیدوار ہی کامیابی حاصل کر پائے تھے۔ یو پی ایس سی 2025 کے نتائج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ سول خدمات میں مسلم نوجوانوں کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسلسل اپنی محنت، عزم اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔
کامیاب مسلم امیدواروں کی فہرست
|سیریل نمبر
|نام
|رینک
|1
|اے آر راجہ محی الدین
|7
|2
|عفراء شمس انصاری
|24
|3
|نبیہ پرویز
|29
|4
|حسن خان
|95
|5
|عرفہ عثمانی
|124
|6
|خان صائمہ سراج احمد
|135
|7
|وسیم الرحمن
|157
|8
|صوفیہ صدیقی
|253
|9
|توصیف احمد گنائی
|254
|10
|منتشا
|307
|11
|اسد عقیل
|321
|12
|محمد اشتیاق الرحمن
|354
|13
|محمد اشمِل شاہ
|382
|14
|شاہدہ بیگم ایس
|411
|15
|شاداب علی خان
|415
|16
|محمد صلوٰہ ٹی اے
|429
|17
|شعیب
|455
|18
|نازیہ پروین
|478
|19
|شیخ محمد حبیب الدین ایس
|485
|20
|شیخ محمد نشاط ایم
|495
|21
|منہاج شکیل
|513
|22
|گل فضا
|535
|23
|ہاشمی محمد عمر
|549
|24
|شاہ رخ خان
|575
|25
|اثنا انور
|576
|26
|منیب افضل پرہ
|581
|27
|عظیم احمد
|588
|28
|شائستہ پروین
|614
|29
|نور عالم
|625
|30
|محمد عرفان قیام خانی
|646
|31
|محسنہ بانو
|648
|32
|غلام محی الدین
|663
|33
|دانش ربانی خان
|665
|34
|محمد نایاب انجم
|668
|35
|محمد ابوذر انصاری
|671
|36
|انصا خان
|678
|37
|عبد السفیان
|695
|38
|فیروز فاطمہ ایم
|708
|39
|محمد ہاشم
|713
|40
|محمد سہیل
|718
|41
|توصیف اللہ خان
|741
|42
|کوہِ صفا
|763
|43
|ثناء اعظمی
|764
|44
|ریشما ایم
|773
|45
|یاسر احمد بھٹی
|811
|46
|غلام حیدر
|832
|47
|محمد شیزن سی پی
|860
|48
|محمد اعجاز الرحمٰن
|869
|49
|اظہر آصف خان
|886
|50
|محمد سرفراز چودھری
|936
|51
|عبداللہ آفریدی اے
|942
|52
|محمد شاہد رضا خان
|955
|53
|عرفان احمد لون
|957
مسلم امیدواروں کا ماضی کا ریکارڈ
|سال
|کل کامیاب امیدوار
|کامیاب مسلم امیدوار
|2009
|791 امیدوار کامیاب
|31 مسلم امیدوار
|2010
|875 امیدوار کامیاب
|21 مسلم امیدوار
|2011
|920 امیدوار کامیاب
|31 مسلم امیدوار
|2012
|998 امیدوار کامیاب
|30 مسلم امیدوار
|2013
|1122 امیدوار کامیاب
|34 مسلم امیدوار
|2014
|1236 امیدوار کامیاب
|38 مسلم امیدوار
|2015
|1078 امیدوار کامیاب
|34 مسلم امیدوار
|2016
|1099 امیدوار کامیاب
|52 مسلم امیدوار
|2017
|990 امیدوار کامیاب
|50 مسلم امیدوار
|2018
|759 امیدوار کامیاب
|27 مسلم امیدوار
|2019
|829 امیدوار کامیاب
|42 مسلم امیدوار
|2020
|761 امیدوار کامیاب
|31 مسلم امیدوار
|2021
|685 امیدوار کامیاب
|21 مسلم امیدوار
|2022
|933 امیدوار کامیاب
|30 مسلم امیدوار
|2023
|1016 امیدوار کامیاب
|51 مسلم امیدوار
|2024
|1009 امیدوار کامیاب
|26 مسلم امیدوار
جموں کشمیر کے 17 امیدوار کامیاب:
جموں کشمیر کے 17 امیدواروں نے 2025 کے باوقار یو پی ایس سی سول سروسز امتحان میں کوالیفائی کیا ہے۔ آل انڈیا رینک 148 کے ساتھ سوون شرما یو ٹی میں سر فہرست ہیں۔ سوگندھا گپتا کو 207 واں، توصیف احمد گنائی کو 245 واں اور ریتیکا بھان کو 456واں رینک حاصل ہوا ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رہائشی کوچنگ کے 48 امیدوار کامیاب
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رہائشی کوچنگ اکیڈمی (آر سی اے)،سینٹر فار کوچنگ اینڈ کیرئیر پلاننگ کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہاں کے 38 امیدواروں نے یو پی ایس سی سول سروسز امتحان 2025 کے نتائج میں امتیازی کامیابی حاصل کی ہے۔سب سے اہم بات یہ ہے کہ چار امیدواروں نے ٹاپ 50 میں جگہ بنائی اور آل انڈیاسطح پر 7واں، 14واں، 24واں اور 29واں مقام حاصل کیا ہے۔
