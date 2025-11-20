آسام میں رائے دہندوں کی خصوصی نظرثانی پر ہنگامہ: اپوزیشن نے 'دو دن کی رہائش کی فراہمی' پر سوال کیا
حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) 2026 کے آسام اسمبلی انتخابات سے قبل 'ووٹرز کو درآمد کرنے' کے لیے میدان تیار کر رہی ہے۔
Published : November 20, 2025 at 10:49 PM IST
گوہاٹی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی ووٹر فہرستوں کی انتہائی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق نئی ہدایات نے آسام میں ایک بڑا سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے۔ تنازعہ اس حقیقت سے پیدا ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی جو صرف دو دن پہلے دوسری ریاستوں سے آئے ہیں، اگر وہ فی الحال کام کے لیے آسام میں رہ رہے ہیں اور رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ فارم-8 کا استعمال کرتے ہوئے ووٹر رجسٹریشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس اقدام پر سخت تنقید کی ہے، اور الزام لگایا ہے کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) 2026 کے آسام اسمبلی انتخابات سے قبل "ووٹرز کو درآمد کرنے" کے لیے میدان تیار کر رہی ہے۔ بہار کے انتخابات کے فوراً بعد آسام میں ایس آئی آر شروع کرنے کے اچانک فیصلے نے شکوک و شبہات کو مزید ہوا دی ہے۔
بی جے پی اپنی سیٹ بچانے کے لیے باہر سے لوگوں کو لانے کا ارادہ رکھتی ہے: کانگریس
آسام پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر گورو گوگوئی نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی کوشش ہے۔ گوگوئی نے الزام لگایا، "وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما جانتے ہیں کہ آسام کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ آسام میں بی جے پی کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ اتر پردیش اور بہار کے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنے اور ووٹ محفوظ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔"
اے پی سی سی کے سابق صدر اور سابق ایم پی رپن بورا نے اس اصول کو غیر آئینی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس سے بڑے پیمانے پر انتخابی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے۔ بورا نے کہا، "اگر باہر سے کسی کو دو دن کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق مل جاتا ہے تو حکمران جماعت بہار یا مہاراشٹر سے ہزاروں لوگوں کو انتخابات میں دھاندلی کے لیے لا سکتی ہے۔ یہ خطرناک اور ناقابل قبول ہے۔"
'ای سی آئی آسام میں کھیل کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے'
راجور دل کے صدر اور ایم ایل اے اکھل گوگوئی نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی غیر قانونی طریقوں سے 2026 کے انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکھل گوگوئی نے کہا، "بی جے پی غیر قانونی طریقے سے جیتنے کے لیے ووٹر لسٹ میں نئے نام شامل کرنا چاہتی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کا کہنا ہے کہ جو بھی دو دن پہلے پہنچے وہ اندراج کر سکتا ہے۔ یہ تشویش کی بات ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کھیل کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔"
'باہر آنے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا'
آسام جاتیہ پریشد (اے جے پی) کے صدر لورین جیوتی گوگوئی نے اس اصول کو بہت خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے اصول سے آسام میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد ہو سکتی ہے۔
لورین جیوتی نے کہا، "یہاں تک کہ جو لوگ باہر سے دو دن پہلے آتے ہیں ان کا اندراج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہزاروں، یہاں تک کہ لاکھوں، لوگوں کے آسام میں آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔" جب تک این آر سی مکمل نہیں ہو جاتا، ایس آر یا ایس آئی آر کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ الزامات کا جواب دیں
چیف منسٹر ہمانتا بسوا سرما نے ان الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا کہ دو ریاستوں میں ایک ساتھ نام درج نہیں کئے جا سکتے۔ سی ایم نے کہا، "اگر کوئی دوسری ریاست سے یہاں مستقل طور پر رہنے کے لیے آتا ہے — مثال کے طور پر، ریلوے یا OIL کا ملازم — تو اسے پہلے اپنا نام پچھلی ووٹر لسٹ سے ہٹانا چاہیے۔ کسی کا نام دو جگہوں پر درج نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں کوئی تنازعہ نہیں ہے۔"
ای سی آئی واضح کرتا ہے
اہم میڈیا رپورٹس اور سیاسی تنقید کے بعد، الیکشن کمیشن نے ایک باضابطہ وضاحت جاری کی، جس میں اس دعوے کی تردید کی گئی کہ لوگ صرف دو دن رہنے کے بعد رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔
آسام کے ڈپٹی سکریٹری اور جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق، صرف وہی لوگ جو آسام میں طویل عرصے تک رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور عام طور پر ایک پتے پر رہتے ہیں وہ فارم 8 کا استعمال کرتے ہوئے نام کی منتقلی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایسی درخواستیں تصدیق کے بعد ہی قبول کی جاتی ہیں۔
اپوزیشن نئے سوالات اٹھا رہی ہے۔
وضاحت کے باوجود اپوزیشن جماعتیں سوالات اٹھاتی رہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تصفیہ کرنے کے ارادے کی تصدیق کیسے کی جائے گی۔ کیا مختصر مدت کے لیے آنے والے لوگ صرف اندراج ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا باعث بن سکتا ہے؟
خصوصی نظر ثانی جاری ہے اور آسام 2026 کے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ سیاسی طور پر گرم ہو گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ای سی آئی کی بات چیت میں وضاحت کا فقدان تھا، جب کہ حکمراں جماعت اپوزیشن پر غیر ضروری طور پر خوف و ہراس پھیلانے کا الزام لگاتی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے تنازعہ نے آسام کے انتخابی فہرست پر نظرثانی کو سخت جانچ پڑتال میں لایا ہے، اور شفافیت کے مطالبات پارٹی لائنوں کو ختم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔