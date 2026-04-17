لوک سبھا میں ہنگامہ: راہل گاندھی کا بی جے پی پر شدید حملہ، مجوزہ بل کو ’قوم مخالف اقدام‘ قرار
بحث میں حصہ لیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہاکہ خواتین ریزرویشن بل 2023 میں منظور ہو چکا تھا، لیکن اسے نافذ نہیں کیا گیا۔
Published : April 17, 2026 at 3:59 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں خصوصی اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر سخت تنقید کرتے ہوئے مجوزہ انتخابی اصلاحات اور خواتین ریزرویشن سے متعلق بل کو ’’قوم مخالف اقدام‘‘ قرار دیا، جس کے بعد ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پارلیمنٹ میں تین اہم بل پیش کیے گئے، ان بلز کا بنیادی مقصد لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ اور نئی حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) کے ذریعے انتخابی حلقوں میں تبدیلی کرنا ہے۔
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi refers to the PM as a " magician". "everybody knows there is a partnership between the magician and the businessman," says rahul gandhi. pic.twitter.com/iggl8UdA68— ANI (@ANI) April 17, 2026
اپنے خطاب میں راہل گاندھی نے کہا کہ موجودہ پیشکش کو خواتین کے حقوق کا بل قرار دینا گمراہ کن ہے۔ ان کے مطابق اصل خواتین ریزرویشن بل 2023 میں منظور ہو چکا تھا، لیکن اسے نافذ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ اقدام خواتین کے نام پر دراصل انتخابی نقشے کو بدلنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہاکہ "یہ خواتین کو بااختیار بنانے کا بل نہیں، بلکہ ایک سیاسی چال ہے جس کے ذریعے طاقت کے توازن کو بدلا جا رہا ہے۔"
راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں او بی سی، دلت اور اقلیتوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان طبقات کو صرف نام کے لیے ہندو کہتی ہے، مگر انہیں ملک کے اداروں میں مناسب نمائندگی نہیں دی جاتی۔ ان کا کہنا تھاکہ "آپ او بی سیز اور دلتوں کو ہندو کہتے ہیں، لیکن انہیں اس ملک میں ان کا حق اور مقام نہیں دیتے۔"
انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ بل ذات پر مبنی مردم شماری (کاسٹ سینسس) کو نظرانداز کرنے اور پسماندہ طبقات سے طاقت چھیننے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے مجوزہ حد بندی کو ملک کے وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاستوں کے درمیان طاقت کا توازن بدل جائے گا، خاص طور پر جنوبی اور چھوٹی ریاستوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اپوزیشن لیڈر نے کہاکہ "آپ بھارت کے سیاسی نقشے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک خطرناک اقدام ہے، جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔" راہل گاندھی کی تقریر کے دوران جب انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی تو بی جے پی اراکین نے شدید احتجاج کیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ان بیانات کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے معافی کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران مرکزی وزیر کیرن رجیجو نے بھی راہل گاندھی کے الفاظ کو غیر پارلیمانی قرار دیا، جبکہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے انہیں ایوان کے وقار کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔
راہل گاندھی نے واضح کیا کہ پورا اپوزیشن اتحاد اس بل کی مخالفت کرے گا اور اسے منظور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف آئینی حقوق کے خلاف ہے بلکہ ملک کے جمہوری ڈھانچے کو بھی متاثر کرے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہاکہ "ہم اس بل کو ہر حال میں شکست دیں گے، کیونکہ یہ عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔"