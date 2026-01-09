ای ڈی کے چھاپے پر بنگال میں ہنگامہ! ممتا بنرجی کولکاتہ میں احتجاجی مارچ کی کر رہی ہیں قیادت، دہلی میں ٹی ایم سی نے محاذ کھولا
Published : January 9, 2026 at 4:59 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کولکاتہ میں مارچ کر رہی ہیں۔ وہ ای ڈی کے چھاپے کے خلاف ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹی ایم سی کے ہزاروں حامی ہیں۔
#WATCH | Kolkata | TMC Chairperson and West Bengal CM Mamata Banerjee leads a rally following the ED raid on I-PAC yesterday pic.twitter.com/CkYfedjywC— ANI (@ANI) January 9, 2026
پارٹی کے سینئر لیڈروں، وزراء، ارکان پارلیمنٹ، رکن اسمبلی اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ بنرجی نے 8B بس اسٹینڈ علاقہ سے مارچ کا آغاز کیا۔ بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے، اس پر 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی انتقام کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا۔
وزیراعلی نے الزام لگایا تھا کہ ایجنسی ترنمول کانگریس کے اندرونی دستاویزات، ہارڈ ڈسک اور خفیہ تنظیمی ڈیٹا کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کسی مالی تحقیقات سے متعلق نہیں ہے۔
#WATCH | Kolkata | TMC Chairperson and West Bengal CM Mamata Banerjee leads a rally today against the Enforcement Directorate, following the raid on I-PAC yesterday.— ANI (@ANI) January 9, 2026
Visuals from the 8B bus stand, Jadavpur pic.twitter.com/On4uMtFUBG
دہلی میں ٹی ایم سی کا احتجاج
آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد مغربی بنگال میں سیاست گرم ہوگئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، ٹی ایم سی کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ نے دارالحکومت دہلی میں احتجاج کیا، لیکن پولیس نے انہیں فوری طور پر ہٹا دیا۔
#WATCH | Delhi | Detained TMC MP Mahua Moitra says," we have been detained and brought to parliament street police station. we were protesting peacefully outside the office of the union home minister amit shah, who most shamelessly sent his enforcement directorate, the extortion… pic.twitter.com/XJLpqychEl— ANI (@ANI) January 9, 2026
احتجاج کرنے والے آٹھ ممبران پارلیمنٹ میں شتابدی رائے، ڈیرک اوبرائن، مہوا موئترا اور کیرتی آزاد کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ ان کے اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ دریں اثنا، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بھی کولکاتہ میں مبینہ کوئلہ اسمگلنگ گھوٹالہ کے سلسلے میں آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد احتجاج کر رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران شتابدی رائے نے کہا کہ انہوں نے کل، جمعرات کو ای ڈی کی ٹیم بھیجی تھی اور انہیں انتخابات کے دوران سب کچھ یاد ہے۔ وہ الیکشن کے دوران ای ڈی اور سی بی آئی کی ٹیمیں صرف جیتنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ جیت نہیں پائیں گے۔