ای ڈی کے چھاپے پر بنگال میں ہنگامہ! ممتا بنرجی کولکاتہ میں احتجاجی مارچ کی کر رہی ہیں قیادت، دہلی میں ٹی ایم سی نے محاذ کھولا

ممتا بنرجی نے ای ڈی کے چھاپوں کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے۔ انہوں نے کولکاتہ میں مارچ کیا۔

ای ڈی کے چھاپے پر بنگال میں ہنگامہ
Published : January 9, 2026 at 4:59 PM IST

کولکاتہ: مغربی بنگال میں آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کولکاتہ میں مارچ کر رہی ہیں۔ وہ ای ڈی کے چھاپے کے خلاف ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹی ایم سی کے ہزاروں حامی ہیں۔

پارٹی کے سینئر لیڈروں، وزراء، ارکان پارلیمنٹ، رکن اسمبلی اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ بنرجی نے 8B بس اسٹینڈ علاقہ سے مارچ کا آغاز کیا۔ بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے، اس پر 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی انتقام کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا۔

وزیراعلی نے الزام لگایا تھا کہ ایجنسی ترنمول کانگریس کے اندرونی دستاویزات، ہارڈ ڈسک اور خفیہ تنظیمی ڈیٹا کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کسی مالی تحقیقات سے متعلق نہیں ہے۔

دہلی میں ٹی ایم سی کا احتجاج

آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد مغربی بنگال میں سیاست گرم ہوگئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، ٹی ایم سی کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ نے دارالحکومت دہلی میں احتجاج کیا، لیکن پولیس نے انہیں فوری طور پر ہٹا دیا۔

احتجاج کرنے والے آٹھ ممبران پارلیمنٹ میں شتابدی رائے، ڈیرک اوبرائن، مہوا موئترا اور کیرتی آزاد کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ ان کے اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ دریں اثنا، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بھی کولکاتہ میں مبینہ کوئلہ اسمگلنگ گھوٹالہ کے سلسلے میں آئی پی اے سی کے دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چھاپے کے بعد احتجاج کر رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران شتابدی رائے نے کہا کہ انہوں نے کل، جمعرات کو ای ڈی کی ٹیم بھیجی تھی اور انہیں انتخابات کے دوران سب کچھ یاد ہے۔ وہ الیکشن کے دوران ای ڈی اور سی بی آئی کی ٹیمیں صرف جیتنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ جیت نہیں پائیں گے۔

ایڈیٹر کی پسند

