وزیر داخلہ کو خط لکھ کر آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا مطالبہ، یہاں جانیں کیا ہے پوری کہانی
اجے رائے نے کیرالہ کے آئی ٹی پروفیشنل آنندو اجی کی خودکشی اور سوسائڈ نوٹ سے ہوئے انکشافات کے حوالے سے ایک خط لکھا۔
Published : October 16, 2025 at 7:25 AM IST
لکھنؤ: کیرالہ کے آئی ٹی پروفیشنل آنندو اجی کی خودکشی نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے رائے نے بدھ کو وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔
اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے رائے نے خط میں کہا، "یہ ایک سنگین الزام ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ایک تنظیم جس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس میں لاکھوں بچے حصہ لیتے ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے اور خاص طور پر اس میں شامل بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اس تنظیم پر پہلے بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ آزادی کے فوراً بعد، ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ، سردار پٹیل نے بھی اس تنظیم پر پابندی لگا دی تھی۔" انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تنظیم نہ صرف فرقہ وارانہ زہر پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے بلکہ بہت سے بچوں کے جسمانی استحصال جیسے گھناؤنے کاموں میں بھی ملوث ہے، جیسا کہ آنندو اجی نے اپنے خودکشی نوٹ میں لکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آنندو اجی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ نہ صرف سنگین ہیں بلکہ خوفناک بھی ہیں۔ واضح رہے کہ 9 اکتوبر کو کیرالہ کے آئی ٹی پروفیشنل آنندو اجی نے خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی سے پہلے آنندو اجی نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں آر ایس ایس پر سنگین الزامات لگائے تھے۔
اس سے قبل کانگریس کی جنرل سکریٹری و ایم پی پرینکا گاندھی بھی آنند واجی کی خودکشی کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہیں۔
پرینکا گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا، "آنندو اجی نے الزام لگایا کہ آر ایس ایس کے متعدد اراکین نے ان کے ساتھ بار بار بدسلوکی کی ہے۔"
ویاناڈ کی ایم پی کے مطابق، آنندو اجی نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ واحد شکار نہیں تھے اور یہ کہ آر ایس ایس کے کیمپوں میں بڑے پیمانے پر جنسی استحصال ہو رہا تھا۔
پرینکا گاندھی واڈرا نے لکھا، "اگر یہ سچ ہے تو، یہ خوفناک ہے۔ پورے ہندوستان میں لاکھوں نوجوان بچے ان کیمپوں میں شرکت کرتے ہیں۔ آر ایس ایس کی قیادت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور وضاحت دینی چاہیے۔"
پرینکا نے مزید کہا تھا کہ لڑکوں کا جنسی استحصال لڑکیوں کی طرح وسیع تھا۔ انہوں نے کہا، "ان ناقابل بیان گھناؤنے جرائم کے ارد گرد خاموشی کے ضابطے کو توڑنا ہوگا۔"
آنندو اجی، جو آر ایس ایس کا رکن تھا، تنظیم سے وابستہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی موت کے ایک دن بعد، اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک شیڈول پوسٹ شائع ہوئی جس میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار آر ایس ایس کو ٹھہرایا ہے۔
