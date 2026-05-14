نوجوانوں کے لیے سعودی عرب میں نوکری حاصل کرنے کا سنہری موقع، ایک لاکھ روپیے تک ملے گی تنخواہ؛ درخواست دینے کا طریقہ یہاں جانیں

محکمۂ محنت و روزگار نے سعودی عرب میں روزگار سنگم پورٹل کے ذریعے مختلف تکنیکی آسامیوں کے لیے بھرتی کا عمل شروع کر دیا ہے۔

نوجوانوں کے لیے سعودی عرب میں نوکری حاصل کرنے کا سنہری موقع، ایک لاکھ روپیے تک ملے گی تنخواہ؛ درخواست دینے کا طریقہ یہاں جانیں (File Photo)
Published : May 14, 2026 at 1:44 PM IST

نئی دہلی/غازی آباد: اگر آپ بیرون ملک کام کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اہم ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے لوگ اکثر پرائیویٹ ایجنٹوں، کنسلٹنسی کمپنیوں اور یا پلیسمنٹ ایجنسیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایجنسیاں اکثر ملازمت کے نام پر لوگوں سے بھاری رقوم بٹورتی ہیں اور بعد میں دھوکہ دہی کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ تاہم، اتر پردیش حکومت نے اب نوجوانوں کو بغیر کسی ایجنٹ یا فیس کے بیرون ملک ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک محفوظ اور شفاف پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔

سعودی عرب میں اس وقت ملازمت کے بہت سے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر توانائی، انجینئرنگ اور خدمات کے شعبوں میں۔ "وژن 2030" کے تحت جاری بڑے منصوبوں سے اگلے چند سالوں میں لاکھوں نئی ​​ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے اور اس درمیان بھی سعودی عرب مختلف ممالک اور اسٹیٹس کے لیے روزگار کے مواقع کا اعلان کر چکی ہے۔

سعودی عرب میں مختلف عہدوں پر بھرتی

دراصل، سعودی عرب میں مختلف عہدوں پر بھرتی کا اعلان اتر پردیش ایمپلائمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ بھرتی کے عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل حکومتی نگرانی میں چلایا جا رہا ہے اور کوئی فیس یا پوشیدہ چارجز نہیں لگائے جائیں گے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار براہ راست سرکاری پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔

سعودی عرب میں کل 91 آسامیوں کے لیے بھرتی

ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ آفیسر دیویا ترپاٹھی کے مطابق سعودی عرب میں کل 91 آسامیوں کے لیے بھرتی کی جا رہی ہے۔ ان عہدوں پر امیدواروں کو ان کے تجربے اور مہارت کی بنیاد پر تقریباً 30,000 سے 100,000 روپے ماہانہ تک کی تنخواہ ملے گی۔ یہ موقع خاص طور پر تکنیکی شعبے میں کام کرنے والے نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس بھرتی کے عمل کے تحت سب سے زیادہ تنخواہ فیبریکیشن سپروائزر کے عہدے کے لیے ہے۔ اس عہدے کے لیے کل پانچ آسامیاں دستیاب ہیں اور منتخب امیدواروں کو تقریباً 99,188 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ مزید برآں، مکینک ہیلپر کے لیے 20 آسامیاں دستیاب ہیں، جن کی تنخواہ تقریباً 29,723 روپے ماہانہ ہے۔

فیبریکیٹرز اور مکینیکل ٹیکنیشن کے لیے آسامیاں

ویلڈرز کے لیے پندرہ عہدوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 62,408 روپے ہے۔ پائپ فیبریکیٹرز کے لیے بھی 15 آسامیاں ہیں اور منتخب امیدواروں کو تقریباً 43,962 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ مزید برآں، اسٹرکچرل فیبریکیٹرز کے لیے آٹھ عہدے ہیں، جن کی تنخواہ تقریباً 42,191 روپے ماہانہ ہے۔ مکینیکل ٹیکنیشن کے لیے بھی آٹھ آسامیاں ہیں، جن کی تنخواہ 60,000 روپے ماہانہ ہے۔ فیبریکیشن فورمین کے لیے کل پانچ عہدوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی تنخواہ تقریباً 58,650 ماہانہ ہے۔ مکینیکل فٹر کے لیے 15 آسامیاں ہیں اور منتخب امیدواروں کو تقریباً 58,442 ماہانہ تنخواہ ملے گی۔

بھرتی کا عمل مکمل طور پر مفت

محکمۂ روزگار نے واضح کیا ہے کہ بھرتی کا عمل مکمل طور پر مفت ہے۔ درخواستیں صرف سرکاری پورٹل کے ذریعے ہی قبول کی جائیں گی۔ ایمپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ، غازی آباد اس آسامی کو مسلسل فروغ دے رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ موصولہ معلومات کے مطابق دلچسپی رکھنے والے امیدوار اتر پردیش حکومت کے ایمپلائمنٹ پورٹل پر جا کر درخواست دے سکتے ہیں۔ امیدواروں کو اپنی اہلیت، تجربے اور پیمانے کی بنیاد پر متعلقہ عہدے کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ خواہش مندوں کو چاہیے کہ اس پورٹل پر درخواست دیں: https://rojgaarsangam.up.gov.in۔ یہ اتر پردیش ایمپلائمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے۔

