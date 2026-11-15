اترپردیش کی بیٹی نے ملک بھر میں سیتا پور کا نام کیا روشن، اسرو کے امتحان میں حاصل کیا ساتواں رینک
سیتاپور کی بیٹی نے بازی ماری؛ اسرو کے سائنسدانوں کے انتخابی امتحان میں ساتواں رینک حاصل کیا، انٹرمیڈیٹ اور بی ٹیک میں بھی ٹاپر رہیں۔
Published : November 15, 2026 at 5:18 PM IST
خیرآباد، سیتاپور، (اترپردیش): قصبہ خیرآباد کی ہونہار بیٹی ایبا خان نے اپنی صلاحیت، محنت اور مضبوط ارادوں کے بل بوتے پر ایک بار پھر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) کے سائنسدانوں کے انتخابی امتحان میں آل انڈیا ساتواں رینک (AIR-7) حاصل کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے خیرآباد اور ضلع سیتاپور کا نام قومی سطح پر روشن کیا ہے۔
خیرآباد کے محلہ میاں سرائے کی رہائشی ایبا خان شروع سے ہی پڑھائی میں غیر معمولی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی اسکولی تعلیم قصبے کے 'اسٹڈی پوائنٹ انٹر کالج' سے مکمل کی، جہاں وہ سال 2019 میں ہائی اسکول اور سال 2021 میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں ٹاپر رہیں۔
شعبے کی ٹاپر بننے کا اعزاز
اس کے بعد انہوں نے آئی ای ٹی (IET) لکھنؤ سے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ میں بی ٹیک (B.Tech) مکمل کیا۔ یہاں بھی اپنی محنت اور لگن کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے سال 2025 میں اپنے شعبے (ڈپارٹمنٹ) کی ٹاپر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔
ساتواں مقام حاصل کر کے نیا سنگِ میل عبور کیا
اپنی مسلسل تعلیمی کامیابیوں کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایبا نے اب اسرو (ISRO) کے انتخابی امتحان میں ملک بھر میں ساتواں مقام حاصل کر کے ایک نیا سنگِ میل عبور کیا ہے۔ ان کی یہ کامیابی برسوں کی ریاضت، نظم و ضبط اور اپنے مقصد کے تئیں سچی لگن کا نتیجہ ہے۔
خاندان اور اساتذہ کی مسلسل حوصلہ افزائی
ایبا خان نے اپنی اس شاندار کامیابی کا سہرا اپنے والدین، بھائی بہنوں، اسٹڈی پوائنٹ انٹر کالج کے منیجر، اساتذہ اور تمام عملے کی رہنمائی اور تعاون کو دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاندان اور اساتذہ کی مسلسل حوصلہ افزائی نے انہیں ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔
واضح رہے کہ ان کے بھائی علی وارث خان بھی انڈین انجینئرنگ سروسز (IES) میں ہیں اور اس سے قبل اسرو میں بطور سائنسدان خدمات انجام دے چکے ہیں، جو ایبا کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوئے۔
اپنے مقصد کے تئیں مخلص رہیں
ایبا کی اس کامیابی پر ان کے والد ڈاکٹر معراج الدین خان، والدہ روحانہ پروین، بھائی علی وارث خان (IES)، بھابھی طوبیٰ سعود، بہن طوبیٰ خان اور بہنوئی محمد کاشف (ایڈووکیٹ) سمیت خاندان کے دیگر افراد اور اہلِ علاقہ نے دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔
صبر کا دامن تھامے رکھیں
نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں ایبا نے کہا کہ اپنے مقصد کے تئیں مخلص رہیں اور محنت و صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ چھوٹے قصبے سے تعلق رکھنے کے باوجود بڑے خواب دیکھیں، کیونکہ سچی لگن اور انتھک محنت سے ہر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بطور سائنسدان ملک کی ترقی کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ خدمات انجام دیں گی۔