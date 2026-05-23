وزیراعظم مودی کے خلاف مبینہ نازیبا ریمارکس: یوپی کانگریس صدر اجئے رائے کے خلاف مقدمہ درج
اجئے رائے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں وہ مبینہ طور پر وزیراعظم مودی کے خلاف نازیبا ریمارکس کرتے نظر آرہے ہیں۔
Published : May 23, 2026 at 3:51 PM IST
لکھنؤ : اترپردیش کانگریس کے صدر اجئے رائے کے خلاف وزیراعظم نریندر مودی کے بارے میں مبینہ نازیبا اور قابل اعتراض ریمارکس دینے پر مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، جس کے بعد ریاست کی سیاست میں شدید ہنگامہ کھڑا ہوگیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق مہوبا میں ایک سیاسی پروگرام کے دوران اجئے رائے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں وہ مبینہ طور پر وزیراعظم مودی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ اس کے بعد بی جے پی کارکن کی شکایت پر پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرلی۔
بی جے پی نے اجئے رائے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سیاسی مایوسی کے سبب اخلاقی حدود پار کررہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے وزراء اور بی جے پی لیڈران نے کانگریس کو ’’نفرت اور بدزبانی کی سیاست‘‘ کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری جانب اجئے رائے نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وائرل ویڈیو ’’اے آئی ٹیکنالوجی‘‘ کے ذریعے تبدیل کی گئی ہے اور بی جے پی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کیلئے سیاسی سازش کررہی ہے۔
کانگریس پارٹی نے بھی اس کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈران کے خلاف مسلسل مقدمات درج کیے جارہے ہیں تاکہ اختلافی آوازوں کو دبایا جاسکے۔ اس معاملہ کے بعد اترپردیش میں سیاسی ماحول مزید گرم ہوگیا ہے اور دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے پر شدید الزامات عائد کررہی ہیں۔