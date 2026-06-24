بنگلور میں یوپی گلوبل گروتھ ڈائیلاگ 2026 آج، یوگی آدتیہ ناتھ سرمایہ کاروں کو اتر پردیش میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے
پروگرام میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بڑے صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور کارپوریٹ نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔
Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST
بنگلور: اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش سرمایہ کاری مرکز کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں کے تحت وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج بنگلور میں "اتر پردیش گلوبل گروتھ ڈائیلاگ 2026" کی قیادت کریں گے۔ اس اہم سرمایہ کاری پروگرام کا مقصد ریاست کی ترقیاتی کامیابیوں، صنعتی پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے مواقع کو ملک کے سرکردہ صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے سامنے گفاجاگر کرنا ہے۔
یہ پروگرام شام چار بجے ایک معروف ہوٹل میں منعقد ہوگا، جہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بڑے صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور کارپوریٹ نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ایک خصوصی روڈ شو میں بھی حصہ لیں گے جس میں ریاست کی معاشی ترقی اور صنعتی امکانات کو نمایاں کیا جائے گا۔
پروگرام کے دوران انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی سے متعلق خدمات، گلوبل کیپیسٹی سینٹرز اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جیسے اہم شعبوں پر مشتمل تین خصوصی سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔ ان سیشنز میں مختلف شعبوں کے ممتاز صنعت کار اور ماہرین اپنے تجربات اور تجاویز پیش کریں گے۔
تقریب میں اتر پردیش میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع پر مبنی ایک مختصر دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی، جس میں ریاست کی جدید ایکسپریس ویز، دفاعی صنعتی راہداری (ڈیفنس کوریڈور)، ڈیٹا سینٹر پارکس، الیکٹرک وہیکل سیکٹر اور مینوفیکچرنگ شعبے میں ہونے والی پیش رفت کو اجاگر کیا جائے گا۔
ریاستی حکومت کے مطابق گزشتہ نو برسوں کے دوران اتر پردیش نے کاروبار دوست ماحول، سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم، وسیع اراضی بینک، تربیت یافتہ افرادی قوت اور پرکشش مراعاتی پالیسیوں کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کیا ہے۔
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حکومت کو امید ہے کہ بنگلور میں منعقد ہونے والا یہ پروگرام ریاست میں نئی سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور صنعتی ترقی کو مزید فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔