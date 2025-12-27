اناؤ عصمت دری کیس: سینگر کی سزا معطل کرنے کا حکم قانون کے خلاف اور غلط، سی بی آئی سپریم کورٹ میں دلیل
CBI نے یہ عرضی متاثرہ کی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس لیڈر سونیا گاندھی سے ملاقات کے چند دن بعد دائر کی تھی۔
Published : December 27, 2025 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں دائر ایک درخواست میں اناؤ عصمت دری کے ملزم کلدیپ سنگھ سینگر کی عمر قید کی سزا کو معطل کرنے کے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو قانون کے خلاف اور غلط قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا ہے۔
ہائی کورٹ کے 23 دسمبر کے حکم کے خلاف اپنی درخواست میں ایجنسی نے کہا ہے کہ، "ہائی کورٹ اس بات پر فیصلہ کرنے میں ناکام رہی کہ ایک موجودہ ایم ایل اے، آئینی عہدہ رکھنے کی وجہ سے، رائے دہندگان کا عوامی اعتماد اور اختیار حاصل کرتا ہے، اور ایسی پوزیشن ریاست اور معاشرے کے لیے اپنے فرائض کی وجہ سے ذمہ داری بڑھاتی ہے۔"
مرکزی ایجنسی نے کہا کہ ہائی کورٹ نے پوسکو ایکٹ کے مقصد اور ارادے کو آگے بڑھانے والی مخصوص تشریح کو نہ اپنا کر قانون میں غلطی کی ہے۔ پوکسو ایکٹ ایک خصوصی، متاثرہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا قانون ہے جو بچوں کو جنسی جرائم سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔
سی بی آئی نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ یہ سمجھنے میں ناکام رہی ہے کہ بدعنوانی کی روک تھام کا ایکٹ اور جنسی جرائم سے بچوں کا تحفظ ایکٹ، 2012، طاقت کے غلط استعمال کو کنٹرول کرنے اور سزا دینے کے ایک ہی قانونی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔
اس میں کہا گیا کہ ٹرسٹ یا پبلک ڈیوٹی کے عہدوں پر فائز دونوں ٹارگٹ افراد، جہاں طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے وہاں زیادہ سے زیادہ جوابدہی عائد کرتے ہیں، اور عوامی تحفظ کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے "پبلک سرونٹ" یا "پرسن ان اتھارٹی" کی اصطلاح کی تشریح کرتے ہیں۔
سی بی آئی کی درخواست میں کہا گیا ہے، "ہائی کورٹ نے اس بات کو مدنظر نہیں رکھا کہ موجودہ کیس میں، جہاں اپیل کنندہ، چار بار ایم ایل اے رہ چکا ہے، کو آئی پی سی کی دفعہ 376 اور پوکسو ایکٹ کی دفعہ 5(سی) اور 6 کے تحت جرائم کے لیے سزا سنائی گئی تھی، اپیل کنندہ کی سزا کی معطلی جائز نہیں تھی، کیوں کہ قانون میں یہ بات اچھی طرح سے طے ہے کہ اپیل کورٹ عام طور پر اس بنیاد پر آگے بڑھے گی کہ وہ شخص مجرم ہے کیونکہ سزا کے بعد بے گناہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔۔
سی بی آئی نے کہا کہ آئی پی سی کی دفعہ 21، بدعنوانی کی روک تھام کے ایکٹ کی دفعہ 2(سی) اور پوکسو ایکٹ 2012 کی دفعہ 5(سی) کا ایک مشترکہ قانون سازی کا مقصد ہے کہ اعتماد، اتھارٹی یا عوامی فرض کے عہدوں پر فائز افراد کو بدانتظامی کے لیے جوابدہ بنایا جائے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ اپیل کنندہ کو ضمانت پر رہا کرنا اور اس کی سزا کو معطل کرنا جب کہ اپیل زیر التوا ہے نہ صرف خلاف قانون ہوگا بلکہ متاثرہ اور اس کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود اور تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔
2017 کے اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی عمر قید کی سزا کو معطل کرنے اور اپیل کے زیر التوا ان کی ضمانت کی مخالفت کرنے کے لیے خواتین تنظیموں نے جمعہ کو دہلی ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا تھا۔
مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور اناؤ عصمت دری متاثرہ کی حمایت میں نعرے لگائے اور متاثرہ اور اس کے خاندان کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔
آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن، سماجی کارکن یوگیتا بھیانہ اور متاثرہ کی ماں سمیت کئی تنظیموں کی خواتین کارکنوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ مظاہرے میں متاثرہ کی والدہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہائی کورٹ کے فیصلے نے ہمارا اعتماد توڑا ہے۔ یہ ہمارے خاندان کے ساتھ ناانصافی ہے۔" دہلی ہائی کورٹ نے سینگر کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے اس کی عمر قید کی سزا کو معطل کر دیا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے ہی تقریباً سات سال اور پانچ ماہ جیل میں گزار چکا ہے ۔ہائی کورٹ نے ضمانت کی سخت شرائط عائد کی ہیں، جس میں سینگر کو متاثرہ کے گھر کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں داخل ہونے اور متاثرہ یا اس کے خاندان کو دھمکانے کی کوشش کرنے سے منع کرنا بھی شامل ہے۔
ضمانت ملنے کے باوجود سینگر جیل میں ہی رہے گا کیونکہ وہ متاثرہ کے والد کی حراستی موت سے متعلق ایک الگ کیس میں بھی 10 سال کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس معاملے میں اسے ضمانت نہیں دی گئی ہے۔
