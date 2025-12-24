اناؤ اجتماعی عصمت ریزی کیس: مجرم کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت کے خلاف متاثرہ خاندان کا انڈیا گیٹ پر احتجاج، کہا۔۔ ہم غیر محفوظ ہیں
متاثرہ نے کہا کہ، یہ فیصلہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہر اس بیٹی کے لیے بڑا دھچکا ہےجو عدالت پر بھروسہ کرتی ہیں۔
Published : December 24, 2025 at 7:49 AM IST
نئی دہلی: منگل کی دیر رات، قومی دارالحکومت دہلی کے انڈیا گیٹ پر ایک بار پھر انصاف اور پولیس کی کارروائی کا مطالبہ دیکھنے میں آیا۔ 2017 کے اناؤ گینگ ریپ کیس کی متاثرہ لڑکی، اس کی ماں اور حامیوں کو دہلی پولیس نے انڈیا گیٹ کے باہر سے زبردستی ہٹا دیا۔ یہ خاندان سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا کی معطلی اور انہیں ضمانت دینے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہا تھا۔
انڈیا گیٹ پر ہائی وولٹیج ڈرامہ
متاثرہ، اس کی ماں، اور حقوق نسواں کی کارکن یوگیتا بھیانہ منگل کی شام انڈیا گیٹ کے قریب احتجاج پر بیٹھی تھیں، جنہوں نے انصاف کا مطالبہ کرنے اور ضمانت کی مخالفت کرنے والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، سیکورٹی سخت ہوتی گئی۔ دیر رات، دہلی پولیس نے مظاہرین کو منتشر ہونے کو کہا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے انہیں زبردستی ہٹانا شروع کر دیا۔
اس کے بعد خاتون پولیس اہلکاروں نے متاثرہ لڑکی اور اس کی والدہ کو زبردستی اٹھا کر بس میں بٹھا دیا۔ اس دوران لواحقین نے احتجاج کیا اور انصاف کے لیے فریاد کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انڈیا گیٹ کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ ہونے اور سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
ضمانت کے فیصلے سے متاثرہ خاندان کو تکلیف
منگل کو دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ گینگ ریپ کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی عمر قید کی سزا کو معطل کرتے ہوئے انہیں مشروط ضمانت دے دی۔ اس فیصلے کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ شدید صدمے اور غم و غصے میں ہیں۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہر اس بیٹی کے لیے بڑا دھچکا ہے جو عدالتی عمل پر بھروسہ کرتی ہے۔ متاثرہ، سماجی کارکن یوگیتا بھیانہ کے ساتھ انڈیا گیٹ کے قریب احتجاج پر بیٹھی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے متاثرہ نے الزام لگایا کہ "یہ سب ایک منصوبہ بند حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے۔ ہماری سیکیورٹی پہلے ہی کم کر دی گئی تھی، اور اب مرکزی ملزم کو رہا کیا جا رہا ہے۔"
متاثرہ نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ سینگر کو آئندہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر راحت دی گئی ہے۔
سپریم کورٹ نے حال ہی میں متاثرہ خاندان کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ خاندان کا الزام ہے کہ سینگر کی رہائی سے ان کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ غور طلب ہے کہ اس معاملے کے دوران، متاثرہ کے والد کی حراست میں موت ہو گئی تھی اور اس کے خاندان کے افراد ایک مشتبہ سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس سے خاندان میں طویل عرصے تک خوف چھایا رہا۔
یہ بھی پڑھیں: