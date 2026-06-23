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مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جارج کورین مستعفی، صدر جمہوریہ نے استعفیٰ منظور کر لیا

کورین کی راجیہ سبھا کی رکنیت کی میعاد باضابطہ طور پر 21 جون 2026 کو ختم ہو چکی ہے۔

مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جارج کورین
مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جارج کورین (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 23, 2026 at 10:07 AM IST

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Updated : June 23, 2026 at 10:24 AM IST

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نئی دہلی: مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جارج کورین نے اپنے وزارتی عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے منگل کو ان کا استعفیٰ باضابطہ طور پر قبول کرلیا۔

کورین مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ تھے۔ وہ ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری کے ساتھ ساتھ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مملکت تھے۔ ان کی میعاد سرکاری طور پر 21 جون 2026 کو ختم ہوچکی ہے۔

راشٹرپتی بھون سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ، صدر دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مشورے پر آئین کی دفعہ 75 کی شق (2) کے تحت، یونین کونسل آف منسٹرس سے جارج کورین کا استعفیٰ فوری طور پر قبول کر لیا ہے۔

جارج کورین 1960 میں کیرالہ کے کوٹائم میں پیدا ہوئے۔ کورین سپریم کورٹ کے قابل وکیل ہیں۔ وہ 1980 میں پارٹی کے قیام کے بعد سے بی جے پی کے تاحیات رکن ہیں۔ ماضی میں جارج کورین قومی کمیشن برائے اقلیت کے نائب چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔

جارج کورین کو ابتدائی طور پر اگست 2024 میں راجیہ سبھا میں مدھیہ پردیش سے خالی اسامی کو پُر کرنے کے لیے بی جے پی نے نامزد کیا تھا۔

ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور کا قلمدان کس کے حصے میں آئے گا۔

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Last Updated : June 23, 2026 at 10:24 AM IST

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GEORGE KURIAN RESIGNS
MINORITY AFFAIRS MINISTER
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
مرکزی وزیر جارج کورین
UNION MINISTER RESIGNS

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