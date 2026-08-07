کیا اپوزیشن حد بندی بل کی حمایت کرے گی؟ رجیجو نے راہل گاندھی سے بات کی
مرکزی وزیر کرن رجیجو نے راہل گاندھی سے فون پر بات کی اور حد بندی بل کی حمایت کی اپیل کی۔ انامیکا رتنا کی رپورٹ۔
Published : August 7, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: جاری پارلیمانی تعطل کے درمیان، مرکزی وزیر کرن رجیجو نے حکمران فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے، جمعرات کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے ساتھ ایک اہم اور تفصیلی ٹیلی فونک بات چیت کی۔ بات چیت بنیادی طور پر حد بندی بل اور خواتین کے ریزرویشن بل پر مرکوز تھی۔ ذرائع کے مطابق، رجیجو نے واضح طور پر راہل گاندھی کو بتایا کہ حکومت حد بندی بل کے لیے اپوزیشن کی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ خواتین ریزرویشن بل کو جلد از جلد لاگو کیا جا سکے۔
بات چیت کے دوران کرن رجیجو نے راہل گاندھی سے کہا کہ یہ مسئلہ خواتین کے حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر حزب اختلاف حد بندی بل پر تعاون کرے تو خواتین کے تحفظات کا نفاذ آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ رجیجو نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ حکومت کے پاس بل کو پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں مطلوبہ عددی طاقت ہے، وہ اب بھی وسیع اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔
#WATCH | Delhi: Union Parliamentary Minister Kiren Rijiju says, "I had a productive conversation with Rahul Gandhi. We made a request regarding a specific matter and also discussed other issues. We desire continuous communication and coordinated action with the Congress and other… pic.twitter.com/kyVxHzVcRn— ANI (@ANI) August 6, 2026
اس کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ وہ اتنے اہم معاملے پر یکطرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کو اپنا موقف بتانے سے پہلے کانگریس کے سینئر لیڈروں اور دیگر اتحادی شراکت داروں (انڈیا الائنس) کے ساتھ تفصیلی بات چیت کریں گے۔
راہل گاندھی نے کرن رجیجو سے ایک باضابطہ کل جماعتی میٹنگ بلانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی میٹنگ میں تمام فریقین کے خیالات سننے کے بعد ہی کوئی سرکاری موقف اختیار کریں گے۔
تاہم کرن رجیجو نے اس مطالبے سے اتفاق نہیں کیا۔
ذرائع کے مطابق رجیجو نے واضح طور پر کہا کہ حکومت اس مرحلے پر کل جماعتی میٹنگ منعقد کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی: حکومت ایسی میٹنگ کے انعقاد پر صرف اسی صورت میں غور کرے گی جب راہل گاندھی پیشگی یقین دہانی کرائیں کہ اپوزیشن حد بندی بل کی حمایت کرے گی۔ بصورت دیگر حکومت کل جماعتی میٹنگ طلب نہیں کرے گی۔
ذرائع نے بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کئی منٹ تک جاری رہی۔ معاملے کی سنگینی اور فریقین کی متعلقہ ترجیحات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سے پارلیمانی تعطل کو ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ جواب میں راہل نے کہا کہ اپوزیشن وزیر داخلہ کی طرف سے جواب ملنے کے بعد ہی ایوان میں تعاون کرنے پر راضی ہوگی۔
بنیادی طور پر، حکومت خواتین کے ریزرویشن کے نفاذ کو تیز کرنے کے لیے حد بندی بل کے لیے حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے، جب کہ راہل گاندھی، اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جامع بحث اور اتفاق رائے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فی الحال دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
دریں اثنا، ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت 12 اگست کو لوک سبھا میں ایف سی آر اے بل بھی پیش کر سکتی ہے اور اس پر اپوزیشن کا تعاون بھی طلب کر سکتی ہے۔ حد بندی بل کے بارے میں، حکومت کا موقف ہے کہ جب اس کے پاس ضروری مطلوبہ عددی طاقت موجود ہے، وہ بل کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔
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