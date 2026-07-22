حکومت پارلیمنٹ میں پیپر لیک پر بحث کرنے کے لیے تیار، راہل بتائیں وہ سلیکٹیو کیوں ہیں، نڈا
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Published : July 22, 2026 at 9:07 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر جے پی نڈا نے اہم پریس کانفرنس کی۔ دہلی میں احتجاج کے بارے میں مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا کہ پیپر لیک ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس پر بات ہونی چاہئے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی پریس کانفرنس پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپر لیک معاملہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔
جے پی نڈا نے کہا، "راہول گاندھی نے پیپر لیک کے معاملے کو چن چن کر اٹھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو، ہم اپوزیشن جتنا وقت مانگے اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے کے طریقے پر بات کرنی چاہیے۔ بچے ملک کا مستقبل ہیں، اس لیے یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے، انہیں مل کر اس کا دیرپا حل تلاش کرنا چاہیے۔"
مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ طلباء کے مطالبات پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر گہرائی سے بحث کی ضرورت ہے۔ میں آج یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شام 4 بجے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایک پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے تقریباً 150 پیپر لیکس پر بات کی۔یہ تحقیقات کا معاملہ ہے اور اس کے لیے حکومت ہر سوال کا جواب عوام کے سامنے پیش کرے گی۔
مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا، "ہم پارلیمنٹ میں پیپر لیک ہونے پر بحث چاہتے تھے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں قلیل مدتی بحث، طویل مدتی بحث، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کتنا وقت چاہتے ہیں۔ آپ 12 گھنٹے لے سکتے ہیں، آپ 18 گھنٹے لے سکتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں قائد ایوان کی حیثیت سے، میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کو بحث کے لیے تیار ہیں اور اپوزیشن کو جتنے گھنٹے فیصلہ کرنا چاہیے، بحث کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے ذہن میں رکھیں اور گول پوسٹس کو تبدیل نہ کریں۔"
مرکزی وزیر نے کہا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ گہرائی سے بحث کے لیے بہترین فورم ہے۔ اپوزیشن کو ہر پہلو پر بات کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے۔ بچے ملک کا مستقبل ہیں، قوم کے مستقبل کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں حکومت اور اپوزیشن دونوں شامل ہیں۔ اس لیے میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس ذمہ داری کو پورا کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔
جے پی نڈا نے کہا، "حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے، اس لیے وہ یقینی طور پر ہر معاملے کو تحقیقات کے بعد عوام کے سامنے پیش کرے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، تلنگانہ، تمل ناڈو، مغربی بنگال، پنجاب، کیرالہ اور کرناٹک میں پیپرز لیک ہوئے ہیں، ان سب میں کانگریس پارٹی یا اس کی حمایت یافتہ حکومت شامل ہے۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ میں قائد حزب اختلاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلیکٹیو کیوں ہیں؟ آپ کا مقصد طلبہ کی فلاح و بہبود نہیں ہے۔ آپ طلبہ کے مطالبات سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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