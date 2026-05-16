مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بھاگیرتھ کو پاکسو معاملے میں گرفتار کیا گیا
حیدرآباد پولیس نے ہفتہ کے روز مرکزی وزیر بندی سنجے کمار کے بیٹے بھاگیرتھ کو گرفتار کرلیا۔
Published : May 16, 2026 at 10:48 PM IST
حیدرآباد: مرکزی وزیر بانڈی سنجے کمار کے بیٹے بندی بھاگیرتھ کو ہفتہ کی رات ان کے خلاف درج پاکسو کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سائبرآباد کے سی پی رمیش ریڈی نے بتایا کہ بانڈی بھاگیرتھ کو پاکسو کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بھاگیرتھ کو نرسنگی میں پولیس اکیڈمی کے قریب سے حراست میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن منتقل کیا جارہا ہے۔
Hyderabad, Telangana | On his son Bandi Bageerath POCSO case, Union Minister Bandi Sanjay Kumar, " today i have handed over my son bandi bhageerath before the police through an advocate for investigation... i have previously said that all are equal before the law. my son has…
دریں اثنا مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ انہوں نے قانون کے احترام میں اپنے بیٹے بھاگیرتھ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اپنے بیٹے، بنڈی بھاگیرتھ کے خلاف الزامات کو دیکھتے ہوئے، مرکزی وزیر نے کہا کہ، قانونی نظام کے احترام میں، انہوں نے اپنے قانونی مشیر کے ذریعے، آج پوچھ گچھ کے لیے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرنے میں سہولت فراہم کی۔
انہوں نے زور دیا کہ سب کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا، انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، چاہے وہ میرا اپنا بچہ ہو یا عام شہری۔
Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bageerath, was arrested on Saturday night in a POCSO case registered against him. "The accused has been arrested by police," a senior police official told PTI.
یہ پیش رفت تلنگانہ ہائی کورٹ کے بھاگیرتھ کو گرفتاری سے عبوری تحفظ دینے سے انکار کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔
8 مئی کو، پولیس نے بھاگیرتھ کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی متعلقہ دفعات اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پاکسو) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ شکایت نابالغ لڑکی کی ماں نے درج کروائی تھی، جس نے الزام لگایا تھا کہ بھاگیرتھ نے ان کی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔