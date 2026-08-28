ریزرویشن ختم کرنے کی تحریک کے نمائندوں سے جے پی نڈا کی ملاقات: حکومت کی پالیسی پر وضاحت کا مطالبہ
نڈا نے بتایاکہ 21 اگست کی تحریک کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق مہم سے وابستہ افراد کیساتھ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔
Published : August 28, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی : ریزرویشن ختم کرنے کی مہم چلانے والی تنظیم ’ریزرویشن ہٹاؤ آندولن‘ کے نمائندوں نے جمعرات کو مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 21 اگست کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہوئی ہے، جس میں مظاہرین نے ذات کی بنیاد پر ریزرویشن ختم کرنے اور سرکاری مراعات و ریزرویشن کے لیے معاشی معیار کو ترجیح دینے کا مطالبہ کیا تھا۔
جے پی نڈا نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ 21 اگست کی تحریک کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق مہم سے وابستہ افراد کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہارش دوبے، رن بہادر سنگھ چوہان اور مرتیونجے پاٹھک نے ملاقات میں نمائندگی کی اور آئندہ بھی ان سے ملاقات ہوگی۔ مرکزی وزیر نے تاہم ملاقات کے مقام یا بات چیت کی تفصیلات بیان نہیں کیں۔
ریزرویشن ہٹاؤ آندولن کے تحت 21 اگست کو جنتر منتر پر جمع ہونے والے مظاہرین نے ذات کی بنیاد پر ریزرویشن ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری مدد اور ریزرویشن کے تعین میں ذات کے بجائے معاشی معیار کو بنیادی اہمیت دی جانی چاہیے۔ دہلی پولیس نے احتجاج میں شریک کئی افراد کو حراست میں بھی لیا تھا۔ پولیس کے مطابق جنتر منتر پر احتجاج، مظاہرہ، جلوس یا اجتماع کے لیے اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ احتجاج کے پیش نظر علاقے میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔
21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरान्त पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान व श्री मृत्युंजय पाठक, टीम के सदस्यों से सौहार्द पूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 27, 2026
ریزرویشن ختم کرنے کی تحریک کے نمائندوں سے جے پی نڈا کی ملاقات کے بعد عام آدمی پارٹی اور کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے حکومت سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھجیت ڈپکے نے جے پی نڈا سے سوال کیا کہ حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی 21 اگست کی تحریک کے بارے میں کیا مؤقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس تحریک کے بارے میں وزیر اعظم کی رائے کیا ہے۔
21 अगस्त के जिस आंदोलन का नड्डा जी नाम नहीं ले रहे हैं, उस आंदोलन पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 27, 2026
देश जानना चाहता हैं। https://t.co/O2qGgrSxsK
عام آدمی پارٹی کی دہلی یونٹ کے صدر سوربھ بھردواج نے بھی مرکزی وزیر سے حکومت کا مؤقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریزرویشن پر نظرثانی کے مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس معاملے پر اپنا موقف عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ ریزرویشن کا مسئلہ ہندوستان میں طویل عرصے سے سیاسی اور سماجی بحث کا موضوع رہا ہے۔ ذات، معاشی پسماندگی، سماجی انصاف اور مساوی مواقع سے متعلق مختلف طبقات کے الگ الگ مؤقف ہیں۔
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تازہ پیشرفت اس لیے بھی اہم ہے کہ ریزرویشن ختم کرنے کی تحریک کے نمائندوں کے ساتھ مرکزی وزیر کی ملاقات نے حکومت کے ممکنہ سیاسی موقف کے بارے میں سوالات پیدا کیے ہیں۔ تاہم جے پی نڈا کی جانب سے ملاقات کے بعد جاری بیان میں ریزرویشن ختم کرنے یا موجودہ ریزرویشن پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے حکومت کے کسی فیصلے یا وعدے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔