انٹرنیٹ بندش پر ہوم سکریٹری اور دہلی پولیس کمشنر نے سپریم کورٹ سے مانگی معافی، تاہم حکومت نے کیا دفاع، پابندی کو 'امن کی ڈھال' قرار دیا
یونین ہوم سیکرٹری نے دہلی میں پابندیوں سے متعلق حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔
Published : October 15, 2026 at 10:51 AM IST
نئی دہلی: مرکزی ہوم سکریٹری (Home Secretary) گووند موہن نے توہینِ عدالت (Contempt of Court) کے نوٹس کے جواب میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا ہے کہ دہلی میں لگائی گئی پابندیوں پر عدالت کے 9 اکتوبر کے حکم کی خلاف ورزی جان بوجھ کر یا کسی غلط نیت سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ قدم محض افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔
گووند موہن نے سپریم کورٹ میں داخل کردہ اپنے حلف نامے میں توہینِ عدالت کے نوٹس کے لیے غیر مشروط معافی مانگی، لیکن ساتھ ہی رائے سینا ہلز (Raisina Hills) کے 4 کلومیٹر کے دائرے میں موبائل انٹرنیٹ کو عارضی طور پر معطل کیے جانے کے فیصلے کا دفاع بھی کیا۔ انہوں نے عوامی امن و امان (Public Order) برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی بدامنی کو روکنے کی ضرورت کا حوالہ دیا۔
Union Home Secretary tenders unconditional apology to SC over alleged non-compliance with order on Delhi restrictions Read @ANI Story | https://t.co/oMkEIprmPl #UnionHomeSecretary #GovindMohan #unconditionalapology #SC #DelhiRestrictions https://t.co/fzjssSnxR3— ANI Digital (@ani_digital) October 15, 2026
عدالت کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں: ہوم سکریٹری
یہ مختصر حلف نامہ بدھ کی دیر رات عدالت میں جمع کرایا گیا۔ ہوم سکریٹری کے حلف نامے میں کہا گیا: "سب سے پہلے میں اس معزز عدالت سے بلا شرط اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں معزز عدالت کے سامنے یہ حقائق اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ عدالت کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کی جان بوجھ کر کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے"۔
چوبیس گھنٹے کے لیے سیلولر انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی
حلف نامے میں مزید کہا گیا: "میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص جغرافیائی علاقے میں قانونی تحفظات کے تحت کچھ وقت کے لیے انٹرنیٹ سروس کو معطل کرنا ایک مسلمہ طریقۂ کار ہے، جس پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موزوں حالات میں غور کیا جا سکتا ہے"۔
The Centre has filed an affidavit in the Supreme Court through Home Secretary Govind Mohan in connection with the October 10 Delhi protest, denying wilful disobedience of the court’s directions. The affidavit states that the internet suspension was imposed at Delhi Police’s request to prevent disturbances and remained in force from 10 pm on October 9 to 10 pm on October 10, within a 4-km radius of Raisina Hill. It clarifies that Wi-Fi and broadband services were unaffected. The Centre has sought dismissal of the contempt charges and a modification of the Supreme Court’s order to permit internet suspension when necessary, in accordance with the law and security requirements.— IANS (@ians_india) October 14, 2026
سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ 09.10.2026 کو رات 11:00 بجے سے 10.10.2026 کو رات 11:00 بجے تک، صرف ایک دن کے لیے رائے سینا ہل کے چار کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے علاقے میں سیلولر انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی تھی۔
عدالت اپنے حکم میں ترمیم کرے: ہوم سکریٹری
حلف نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ پابندی صرف موبائل (سیلولر) انٹرنیٹ تک ہی محدود تھی اور اس کا دائرہ نان سیلولر انٹرنیٹ سروسز، جیسے وائی فائی (Wi-Fi) اور براڈ بینڈ ٹیلی کمیونیکیشن تک نہیں بڑھایا گیا تھا۔ حلف نامے میں درخواست کی گئی: "اس لیے میں انتہائی احترام کے ساتھ استدعا کرتا ہوں کہ یہ عدالت 11.10.2026 کے اپنے حکم میں ترمیم کرے، تاکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر انٹرنیٹ سروس کو معطل کرنے کی اجازت مل سکے، جو کہ مکمل طور پر قانون کے مطابق اور نافذ العمل قانونی تقاضوں کے تحت ہوگا"۔
سپریم کورٹ کے پہلے حکم کی مبینہ خلاف ورزی
واضح رہے کہ 11 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف سی جے پی (CJP) کے احتجاج کو دہلی پولیس کی جانب سے ناکام بنائے جانے کے ایک دن بعد، سپریم کورٹ نے اپنے پہلے کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر ہوم سکریٹری، دہلی پولیس کمشنر اور ڈی ایم آر سی (DMRC) کے چیئرپرسن کو توہینِ عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔
توہینِ عدالت کے نوٹس کو خارج کیا جائے: ہوم سکریٹری
ہوم سکریٹری کے حلف نامے کے مطابق، دہلی پولیس کی جانب سے ایک دن کے لیے سیلولر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی درخواست موصول ہوئی تھی۔ اس درخواست پر قانون کے مطابق غور کیا گیا اور قومی دارالحکومت میں امن و امان کی سنگین صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ایک درست اور ضروری قدم پایا گیا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان حقائق کو مدِ نظر رکھتے ہوئے توہینِ عدالت کے اس نوٹس کو خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں بینچ آج اس توہینِ عدالت کی درخواست پر سماعت کرے گی۔