مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا
سی جے پی کا مطالبہ پورا ہوگیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہوگئے ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 2:56 PM IST
نئی دہلی: وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نیٹ پی جی 2026 پیپر لیک معاملے میں طلباء دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دھرمیندر پردھان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے استعفے کا اعلان کیا۔
دھرمیندر پردھان نے احتجاجی طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے کھلے خط میں کہا کہ، میں چار دہائیوں سے طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اصلاحات کے لیے وقف ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر یقین کیا ہے کہ ایک مضبوط، جامع اور بصیرت والا نظام تعلیم ہی ایک مضبوط ملک کی بنیاد ہے۔
July 25, 2026
انھوں نے لکھا، میں ملک کے نوجوانوں کی امنگوں، جذبات اور منصفانہ توقعات کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ ہندوستان کی نوجوان نسل کے خوابوں کی تکمیل ہماری تمام سیاسی اور سماجی زندگیوں میں اخلاقی وابستگی رہی ہے۔ میں وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی دور اندیش قیادت میں ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔
پردھان نے کہا کہ، 3 مئی 2026 کو منعقد ہونے والے نیٹ یوجی امتحان میں بے ضابطگیوں کا پتہ چلا۔ حکومت ہند نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا، جانچ سی بی آئی کو سونپی، امتحان منسوخ کر دیا، اور امتحان کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اگلے سال سے سی بی ٹی (کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ) موڈ میں امتحان منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
DEMOCRACY WINS! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/HpCaqBkPxc— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
انھوں نے کہا، پہلے دن سے، میں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور کبھی بھی اس صورتحال سے منہ نہیں موڑا۔ میں نے عزم کیا تھا کہ امتحان مافیا کے ہاتھوں کسی بھی ہونہار طالب علم کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈالنے دوں گا، کسی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ 16 جولائی کو اعلان کردہ نیٹ یوجی کے نتائج تسلی بخش تھے، غریب پس منظر کے بہت سے ہونہار طلباء نے بھی کامیابی حاصل کی۔
پردھان نے زور دے کر کہا کہ، اس دوران بھی ذمہ دار عہدوں پر فائز لوگوں نے بہت سے طلباء کو گمراہ کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جس سے مجھے بے حد دکھ ہوا۔
پردھان نے کہا، مجھے ہمیشہ ہماری جمہوریت کی طاقت پر پکا یقین رہا ہے اور میں نے اپنے نوجوانوں کی امنگوں، خوابوں اور خواہشات کا دل سے احترام کیا ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستان کا مستقبل ہیں بلکہ ایک نئے اور ترقی یافتہ ہندوستان کے علمبردار، معمار بھی ہیں۔
انھوں نے کہا کہ، میں گزشتہ 10 دنوں کے واقعات سے دکھی ہوں۔ یہ میرے لیے ذاتی وقار کا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی نوجوان طاقت اس ملک کی اصل طاقت ہے۔ میں ملک کے نوجوانوں کو کنفیوژن کے چکر میں نہیں پھنسنے دوں گا، یہ میرا عزم ہے۔
پردھان نے مزید کہا کہ، جنتر منتر اور ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ملک دشمن طاقتیں اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں، ملک کی یکجہتی برقرار رہے، ہندوستان کے ایک بھی طالب علم کا مستقبل قانونی پیچیدگیوں میں نہ پھنس جائے، ہمارے بچے پڑھائی میں وقت گزاریں، کیریئر بنانے پر توجہ دیں، اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔
پردھان نے اپنے کھلے خط میں وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، میں عزت مآب وزیر اعظم کا ان کی رہنمائی، اعتماد اور مسلسل حمایت کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں وزراء کی کونسل میں اپنے تمام معزز ساتھیوں، وزارت کے عہدیداروں اور عملے اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قوم کی خدمت میری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ میں ہمیشہ اس کے لیے وقف رہوں گا۔
Cockroaches won.. Democracy won!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
Jai Hind! 🇮🇳✊🏼
واضح رہے گزشتہ ایک مہینے سے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی سربراہی میں ہزاروں طلباء نیٹ یوجی 2026 سمیت دیگر پیپر لیکس کے خلاف احتجاج کررہے ہیں۔ طلباء کا اہم مطالبہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفی تھا۔ حالانکہ مرکزی حکومت نے طلباء کے تعلیمی شعبے میں اصلاحات، نیٹ یوجی 2026 پیپر لیک کے چلتے خودکشی کرنے والے طلباء کو معاوضہ اور 20 جولائی کو احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنے جیسے مطالبات تسلیم کر لیے تھے، تاہم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر معاملہ اٹکا ہوا تھا۔
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