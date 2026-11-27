مرکزی کابینہ نے حلقہ بندی بل کو منظوری دے دی: لوک سبھا کی نشستوں میں 50 فیصد اضافے اور 2051 تک موجودہ تناسب برقرار رکھنے کی تجویز
حلقہ بندی بل پر مودی کابینہ کی منظوری کی بات پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوبارہ انعقاد سے چند روز قبل سامنے آئی ہے۔
Published : November 27, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:02 PM IST
نئی دہلی: ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں جمعہ کے روز منعقدہ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں نئے حلقہ بندی (ڈیلی میٹیشن) بل کو منظوری دے دی گئی ہے، جس میں لوک سبھا کی نشستوں میں 50 فیصد اضافے اور 2051 تک انتخابی حلقوں کے موجودہ ریاستی تناسب کو منجمد (برقرار) رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ منظوری پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوبارہ انعقاد سے چند روز قبل سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) آئندہ نشستوں کے دوران لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں اپنے تمام اراکینِ پارلیمنٹ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ 'وہپ' جاری کرے گی۔
ذرائع کے مطابق یہ نیا قانون 131 ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کی راہ ہموار کرے گا، جو اس سے قبل 17 اپریل کو توسیع شدہ بجٹ اجلاس کی تین روزہ خصوصی نشست کے دوران لوک سبھا میں منظور نہیں ہو سکا تھا۔ اس بل کا مقصد حلقہ بندی کے عمل کو مقننہ (قانون ساز اداروں) میں خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن کے نفاذ سے منسلک کرنا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ "آئینی ترمیمی بل کو مرکزی کابینہ کے ایک خصوصی اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جسے چند ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حلقہ بندی کے بعد لوک سبھا میں کسی بھی ریاست کا حصہ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کم نہ ہو۔"
حکومت پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران اس بل کو منظور کرانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسے پورا اعتماد ہے کہ اس کے پاس قانون سازوں کی مطلوبہ حمایت موجود ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق دراوڑ منیتر کزگم (ڈی ایم کے)، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) اور بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کی جانب سے اس بل کی حمایت کیے جانے کی توقع ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد 'انڈیا'، جو اس بل کی مخالفت کر رہا ہے، اپنی آئندہ کی حکمتِ عملی طے کرنے کے لیے ہفتہ کے روز اجلاس منعقد کرے گا۔
بعض رپورٹس میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے 20 باغی اراکینِ پارلیمنٹ بھی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیں گے۔ کاکولی گھوش دستیدار کی قیادت میں یہ اراکین جون میں مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد پارٹی سے الگ ہو کر این سی پی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور بعد ازاں انہوں نے حکمراں اتحاد این ڈی اے (NDA) کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ حلقہ بندی سے متعلق قیاس آرائیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے اپنے اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ "خواتین کے ریزرویشن کی آڑ میں حلقہ بندی مسلط کرنے کی بی جے پی کی کوشش" کی مخالفت کریں۔
The delimitation exercises carried out by the BJP government in Assam, and Jammu & Kashmir should serve as a stark warning to every political party. They demonstrate how delimitation can be manipulated to distort political representation and redraw the electoral map in the ruling party’s favour. Today’s fleeting political collusion with the BJP could become tomorrow’s political annihilation. Every party must therefore unequivocally oppose the BJP’s attempt to smuggle in delimitation under the guise of women’s reservation. The composition of the Delimitation Commission only deepens these concerns. The Chief Election Commissioner, or an Election Commissioner nominated by the CEC, is an ex-officio member of the Commission. Given the current CEC’s record, there is little reason to have confidence in the impartiality of a process that could fundamentally alter India’s electoral landscape. The Congress Party firmly opposes the government’s attempt to push through the Bill. Our demands are clear: 1️⃣Retain the Lok Sabha’s strength at 543 seats, along with the existing state-wise proportion of parliamentary representation. 2️⃣Freeze the strength and state-wise proportion of seats for another 25 years, following the precedent set by Smt. Indira Gandhi in 1976 and extended by Shri Atal Bihari Vajpayee in 2001. Modi’s wisdom is no greater than that of the leaders who came before him. 3️⃣Implement one-third reservation for women, with internal reservation for women from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, from the 2029 Lok Sabha elections. Women’s reservation must not be held hostage to a politically engineered delimitation exercise. The truth is that Modi and Shah have understood that they are headed for a humiliating defeat in 2029, if not sooner. That is why they have suddenly begun pretending to care about women’s representation — not to empower women, but to weaponise the issue for their own political survival.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) November 27, 2026
کانگریس کے ترجمان اور راجیہ سبھا کے رکن پون کھیڑا نے 'ایکس' پر لکھا کہ "آسام اور جموں و کشمیر میں بی جے پی حکومت کی جانب سے کی گئی حلقہ بندی کی مشقیں ہر سیاسی جماعت کے لیے ایک سنگین انتباہ ہونی چاہئیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح حلقہ بندی میں ہیرا پھیری کر کے سیاسی نمائندگی کو مسخ کیا جا سکتا ہے اور انتخابی نقشے کو حکمراں جماعت کے حق میں دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ آج بی جے پی کے ساتھ عارضی سیاسی گٹھ جوڑ کل سیاسی فنا کا سبب بن سکتا ہے۔" انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ لوک سبھا کی کل نشستوں کی تعداد 543 پر برقرار رکھی جائے اور پارلیمانی نمائندگی کے موجودہ ریاست وار تناسب کو بھی منجمد رکھا جائے۔
کانگریس کے ایک اور سینئر رہنما اور رکنِ پارلیمنٹ جے رام رمیش نے بھی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے اسے نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے "کھیل" سے تعبیر کیا۔ انہوں نے 'ایکس' پر اپنی پوسٹ میں کہاکہ "یہ غیر معمولی اور قطعی ناقابلِ قبول بات ہے کہ لوک سبھا میں پیر 30 نومبر کو آئینی ترمیمی بل اور دیگر بلوں پر بحث مقرر ہے، لیکن جمعہ 27 نومبر کی شام 6 بجے تک یہ بل اراکینِ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جوڑی کے یہ کھیل بدستور جاری ہیں۔"
It is extraordinary and totally unacceptable that the Lok Sabha is scheduled to debate the Constitution Amendment Bill and other Bills on Monday Nov 30th and till 1800 hrs on Friday, Nov 27th, the Bills have NOT been shared with the MPs. Games continue to be played by the PM-HM jodi.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2026
کابینہ کا یہ اجلاس، جو دوپہر ایک بجے شروع ہوا، قومی دارالحکومت کے پوسا کیمپس میں بی جے پی کے قومی عہدیداروں کے دو روزہ اجلاس کے ساتھ ہی منعقد ہوا۔ یہ پیش رفت لوک سبھا سیکرٹریٹ کے جمعرات کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اٹھارویں لوک سبھا کے آٹھویں اجلاس کا دوسرا مرحلہ 30 نومبر سے شروع ہوگا اور اس کے 3 دسمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ حکومت نے ضروری سرکاری امور نمٹانے کے لیے لوک سبھا کا اجلاس 30 نومبر اور راجیہ سبھا کا اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔
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اگرچہ حکام نے باضابطہ قانون سازی کے ایجنڈے کا انکشاف نہیں کیا ہے، تاہم ان آئندہ نشستوں نے حلقہ بندی بل جس کا مقصد لوک سبھا کی نشستوں کو بڑھا کر 850 کرنا ہے اور خواتین ریزرویشن بل کو پیش کیے جانے کے حوالے سے سیاسی قیاس آرائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ کا آخری اجلاس مانسون سیشن تھا، جو 13 اگست کو ملتوی ہوا تھا۔ دریں اثنا، پوسا کیمپس میں بی جے پی کے قومی عہدیدار اور ریاستی انچارج جمعہ اور ہفتہ کو پارٹی اور حکومت کے درمیان ہم آہنگی اور سیاسی حکمتِ عملی طے کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔