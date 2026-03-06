بھارتی زراعت کو برآمدات پر مبنی اور عالمی سطح پر مسابقتی بنانے کی ضرورت: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے کہا کہ زراعت ہندوستان کے طویل مدتی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔
Published : March 6, 2026 at 2:47 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو کہا کہ اس سال کا مرکزی بجٹ زراعت اور دیہی تبدیلی کو فروغ دیتا ہے، زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کی ثقافت لانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ "زرعی اور دیہی تبدیلی" کے موضوع پر ایک پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ ایکگری اسٹک (AgriStack) کے ذریعے، حکومت زراعت کے لیے ایک ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنا رہی ہے۔ اس کے تحت ایک ڈیجیٹل شناخت، کسان آئی ڈی بنائی جا رہی ہے۔ اب تک تقریباً 9 کروڑ کسانوں کے لیے شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ زراعت اور وشوکرما معیشت کی اہم بنیادیں ہیں، کیونکہ زراعت ہندوستان کے طویل مدتی ترقی کے سفر کا کلیدی حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے زراعت کے شعبے کو مسلسل مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 100 ملین کسانوں کو پی ایم کسان سمان ندھی کے ذریعے 4 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ملی ہے۔
ہندوستان زرعی آب و ہوا والے علاقوں سے مالا مال
موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر پی ایم مودی نے کہا کہ عالمی منڈیاں کھل رہی ہیں اور عالمی مانگ بدل رہی ہے۔ ہندوستان میں متنوع آب و ہوا ہے اور لوگوں کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان زرعی آب و ہوا والے علاقوں سے مالا مال ہے۔
ہندوستانی زرعی مصنوعات اور عالمی منڈیاں
آرگینک فوڈ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، وزیر اعظم مودی نے وضاحت کی کہ پوری صحت کی دیکھ بھال اور نامیاتی مصنوعات پر بڑھتے ہوئے فوکس کے ساتھ، دنیا تیزی سے صحت سے متعلق ہوشیار ہوتی جا رہی ہے۔ اس تبدیلی پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ قدرتی کاشتکاری کے طریقوں کو اپنائیں اور کہا کہ اس طرح کے طریقے ہندوستانی زرعی مصنوعات کے لیے عالمی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔
کیمیکل سے پاک قدرتی کھیتی کو ترجیح
صحت مند زندگی میں دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی دلچسپی پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال اور نامیاتی غذا کے بارے میں بیداری بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کو کیمیکل سے پاک اور قدرتی کھیتی کو ترجیح دینی چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کے طریقے ملک کو نامیاتی پیداوار کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی منڈی تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
سرٹیفیکیشن سسٹم اور لیبارٹری کی سہولیات
ان کے مطابق، کیمیکل سے پاک پیداوار کی برآمد سے ہندوستانی کسانوں کے لیے عالمی صارفین تک پہنچنے کا راستہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تبدیلی کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت نامیاتی پیداوار کے معیار اور صداقت کو یقینی بنانے کے لیے سرٹیفیکیشن سسٹم اور لیبارٹری کی سہولیات بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فصلوں کے تنوع کے مشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خوردنی تیل پر قومی مشن، دالوں پر قومی مشن اور قدرتی کاشتکاری پر قومی مشن جیسے اقدامات سے زرعی شعبے کو تقویت مل رہی ہے۔
ناریل کی کاشت پر خصوصی زور
انہوں نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں اعلیٰ قدر والی زراعت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کیرالہ اور تمل ناڈو کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں، ناریل کی کاشت پر خصوصی زور دیا گیا ہے، جس سے ان خطوں کے کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ بجٹ میں شمال مشرق سے فصلوں کو فروغ دینے کی بھی تجویز ہے، جس کا مقصد کسانوں کے لیے مواقع کو بڑھانا اور خطے کی زرعی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ پہچان دینا ہے۔
ڈیری فارمنگ کا سائنسی انتظام
ڈیری سیکٹر کی ترقی پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے نوٹ کیا کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس شعبے میں مزید ترقی کے لیے ڈیری فارمنگ کے سائنسی انتظام پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
ہندوستان ویکسین کی تیاری میں خود کفیل
انہوں نے جانوروں کی صحت کی اہمیت پر بھی زور دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہندوستان ویکسین کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ جانوروں کو پاؤں اور منہ کی بیماری سے بچانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر، انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جانوروں کو پہلے ہی 1.25 بلین سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔