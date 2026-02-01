بجٹ 2026: وزیر خزانہ سیتا رمن آج ریکارڈ 9 واں بجٹ پیش کریں گی، تمام شعبوں کو راحت کی امید
بجٹ 2026 میں حکومت سڑکوں، ریلوے، ہاؤسنگ اور شہری ترقی جیسے بنیادی ڈھانچے کے شعبوں پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔
نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتارامن آج (اتوار، یکم فروری 2026 کو) پارلیمنٹ میں ریکارڈ مسلسل 9 واں مرکزی بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے حکومت کی مالیاتی اور اقتصادی ترجیحات کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ یہ بجٹ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ دنیا غیر یقینی صورت حال کا شکار ہے۔
سیتا رمن آزاد بھارت میں لگاتار سب سے زیادہ بجٹ پیش کرنے والی پہلی خاتون وزیر خزانہ کے طور پر تاریخ رقم کریں گی کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم مرارجی ڈیسائی کے پیش کردہ 10 بجٹوں کے ریکارڈ کے قریب پہنچ جائیں گی، جنہوں نے یہ 10 بجٹ 1959 اور 1969 کے درمیان دو ادوار میں بجٹ پیش کیا تھا۔
سابق وزرائے خزانہ پی چدمبرم اور پرنب مکھرجی نے مختلف وزرائے اعظم کے دور میں بالترتیب نو اور آٹھ بجٹ پیش کیے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دوسری مدت کے لیے اقتدار میں واپس آنے کے بعد سیتا رمن کو سنہ 2019 میں بھارت کی پہلی کل وقتی خاتون وزیر خزانہ مقرر کیا گیا تھا۔ سال 2024 میں مودی کے تیسری مدت کے لیے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا فنانس پورٹ فولیو کو برقرار رکھا گیا۔ اب تک، وہ براہ راست آٹھ بجٹ پیش کر چکی ہیں، جن میں فروری 2024 میں ایک عبوری بجٹ بھی شامل ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کا یہ 15 واں بجٹ ہوگا۔ 2026 کا یہ مرکزی بجٹ نریندر مودی کی تیسری مدت کار کا تیسرا مکمل بجٹ ہے۔ بجٹ کا تخمینہ 7.4 فیصد اقتصادی ترقی کی شرح کے ساتھ ایک غیر مستحکم عالمی جغرافیائی سیاسی ماحول کے پس منظر میں پیش کیا جائے گا۔
مالیاتی ماہرین نے کسٹم ڈیوٹی کے نظام کی اصلاح، ٹی ڈی ایس زمروں کو معقول بنانے، نئے انکم ٹیکس ایکٹ پر وضاحت اور بھارتی معیشت کو مزید فروغ دینے کے لیے اسکیموں کی بہتات کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ، اعلیٰ دفاعی اخراجات، مائیکرو، اسمال، میڈیم انٹرپرائزز کی معاونت، اہم معدنیات کے لیے مراعات، اور ریاستوں کو ٹیکسوں کی منتقلی کی بھی توقع ہے۔
پچھلے چند بجٹوں کے دوران، مرکز نے دارالحکومت کے اخراجات میں مسلسل اضافہ کیا ہے، جو پچھلے بجٹ میں 11 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا تھا، جس میں سڑکوں، ریلوے، ہاؤسنگ اور لاجسٹکس پر توجہ دی گئی تھی۔ تنخواہ دار ٹیکس دہندگان اور متوسط طبقے کے لیے، انکم ٹیکس کے اصولوں میں کسی بھی تبدیلی کے لیے بجٹ پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ دفاعی اخراجات، جو حالیہ بجٹ میں 6 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے،اس پر لوگوں کی نظر ہوگی۔
مالی سال 27 کا یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا جا رہا ہے جب بھارتی معیشت کے لیے پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، جس میں گھریلو طلب مضبوط ہے اور مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے۔ عالمی صورت حال انتہائی غیر یقینی کیفیت اور کشیدگی کا شکار ہے۔
دنیا بھر میں جغرافیائی سیاسی تناؤ، اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، بڑے مرکزی بینکوں کی طرف سے غیر مساوی مالیاتی نرمی، اور بڑھتی ہوئی تجارتی تقسیم مستقبل کے امکانات پر دباؤ ڈال رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارت 50 فیصد ٹیرف کیے جانے کے بعد عالمی معیشت کے چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے، جس نے مالیاتی منڈیوں کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر آج پیش کیا جانے والا بجٹ کافی اہمیت کا حامل ہے جس پر پورے ملک کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بجٹ کے بارے میں کئی روایات گذشتہ چند برسوں میں تیار ہوئی ہیں۔ جب کہ بجٹ پہلے فروری کے آخری ورکنگ ڈے کو شام 5 بجے پیش کیا جاتا تھا۔ 1999 میں اس وقت کو تبدیل کر کے صبح 11 بجے کر دیا گیا تھا۔ وہیں 2017 سے بجٹ ہر سال فروری کے پہلے دن پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل درآمد کے لیے مناسب وقت مل سکے۔ اس کے مطابق، پارلیمانی کنونشن کے بعد، وزیر خزانہ سیتا رمن اس بار پہلی مرتبہ اتوار کو 2026-27 کے لیے 'پیپر لیس' بجٹ پیش کریں گے۔
