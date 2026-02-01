مرکزی بجٹ 2026: سات ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا اعلان
بڑے اقتصادی مراکز اور ٹائر-2 اور ٹائر-3 شہروں کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔
Published : February 1, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج یکم فروری 2026 کو پارلیمنٹ میں 2026-27 کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک میں سات نئے ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا ایک اعلان کیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد بڑے اقتصادی مراکز اور ٹائر-2 اور ٹائر-3 شہروں کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنا اور ماحول دوست نقل و حمل کو فروغ دینا ہے۔
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ "ماحولیاتی طور پر پائیدار سفری نظام کو فروغ دینے اور شہروں کے بیچ ترقی کو جوڑنے کے لیے سات تیز رفتار ریل کوریڈور بنائیں گے جن میں ممبئی سے پونے، پونے سے حیدرآباد، حیدرآباد سے بنگلورو، حیدرآباد سے چنئی، چنئی سے بنگلورو، دہلی سے وارانسی، اور وارانسی سے سلی گڑی کوریڈور شامل ہوگا۔"
#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, " in order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors: mumbai to pune, pune to hyderabad, hyderabad to bengaluru, hyderabad to… pic.twitter.com/Ypv0diIJut— ANI (@ANI) February 1, 2026
مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ کوریڈور مل کر بھارت کے مالیاتی مراکز، ٹیکنالوجی مراکز، مینوفیکچرنگ کلسٹرز اور ابھرتے ہوئے شہروں کو تیز رفتار اور صاف ستھری نقل و حرکت کے ساتھ جوڑیں گے۔
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر میں ماحولیاتی طور پر پائیدار پہاڑی راستے تیار کیے جائیں گے۔ مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ کی وادی اراکو میں بھی راستے تعمیر کیے جائیں گے۔ اڈیشہ، کرناٹک اور کیرالہ میں کچھوؤں کے گھر بنانے کے مخصوص مقامات اور راستے تیار کیے جائیں گے۔
اسی کے ساتھ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ "بھارت کو طبی سیاحت کے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے، میں ملک میں پانچ علاقائی مراکز قائم کرنے میں ریاستوں کی مدد کرنے کے لیے ایک اسکیم تجویز کرتی ہوں۔"
مزید پڑھیں:
لائیو تازہ ترین اپڈیٹس: عام بجٹ 2026 لوک سبھا میں پیش، سیتا رمن کے اہم اعلانات
بجٹ 2026 کے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، جانیں کیا یہ خریداری کا صحیح وقت ہے؟
بجٹ 2026 کی پیشی سے قبل بڑا جھٹکا، تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کیا اضافہ