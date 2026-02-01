ETV Bharat / bharat

مرکزی بجٹ 2026: سات ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا اعلان

بڑے اقتصادی مراکز اور ٹائر-2 اور ٹائر-3 شہروں کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔

مرکزی بجٹ 2026: سات ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا اعلان
مرکزی بجٹ 2026: سات ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا اعلان (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج یکم فروری 2026 کو پارلیمنٹ میں 2026-27 کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک میں سات نئے ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور بنانے کا ایک اعلان کیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد بڑے اقتصادی مراکز اور ٹائر-2 اور ٹائر-3 شہروں کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنا اور ماحول دوست نقل و حمل کو فروغ دینا ہے۔

مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ "ماحولیاتی طور پر پائیدار سفری نظام کو فروغ دینے اور شہروں کے بیچ ترقی کو جوڑنے کے لیے سات تیز رفتار ریل کوریڈور بنائیں گے جن میں ممبئی سے پونے، پونے سے حیدرآباد، حیدرآباد سے بنگلورو، حیدرآباد سے چنئی، چنئی سے بنگلورو، دہلی سے وارانسی، اور وارانسی سے سلی گڑی کوریڈور شامل ہوگا۔"

مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ کوریڈور مل کر بھارت کے مالیاتی مراکز، ٹیکنالوجی مراکز، مینوفیکچرنگ کلسٹرز اور ابھرتے ہوئے شہروں کو تیز رفتار اور صاف ستھری نقل و حرکت کے ساتھ جوڑیں گے۔

مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر میں ماحولیاتی طور پر پائیدار پہاڑی راستے تیار کیے جائیں گے۔ مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ کی وادی اراکو میں بھی راستے تعمیر کیے جائیں گے۔ اڈیشہ، کرناٹک اور کیرالہ میں کچھوؤں کے گھر بنانے کے مخصوص مقامات اور راستے تیار کیے جائیں گے۔

اسی کے ساتھ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ "بھارت کو طبی سیاحت کے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے، میں ملک میں پانچ علاقائی مراکز قائم کرنے میں ریاستوں کی مدد کرنے کے لیے ایک اسکیم تجویز کرتی ہوں۔"

مزید پڑھیں:

لائیو تازہ ترین اپڈیٹس: عام بجٹ 2026 لوک سبھا میں پیش، سیتا رمن کے اہم اعلانات

بجٹ 2026 کے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، جانیں کیا یہ خریداری کا صحیح وقت ہے؟

بجٹ 2026 کی پیشی سے قبل بڑا جھٹکا، تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کیا اضافہ

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN
UNION BUDGET 2026
بجٹ 2026 کے اہم اعلانات
ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور کا اعلان
HIGH SPEED RAIL CORRIDORS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.