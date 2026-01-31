مرکزی بجٹ 2026: 75 سالہ روایت ٹوٹنے کو تیار، پارٹ بی میں بھارت کے معاشی مستقبل کا تفصیلی روڈ میپ متوقع
روایت کے مطابق بجٹ تقریر کا زیادہ تر حصہ پارٹ اے میں شامل ہوتا تھا تاہم اب پارٹ بی غیر معمولی اہمیت اختیار کرے گا۔
Published : January 31, 2026 at 10:29 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیرِ خزانہ نرملا سیتارمن یکم فروری 2026، اتوار کو پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2026-27 پیش کریں گی، جو آزادی کے بعد پیش کیے جانے والے بجٹس کی روایت سے ہٹ کر ایک منفرد اور تاریخی بجٹ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس بار بجٹ تقریر کا پارٹ بی غیر معمولی اہمیت اختیار کرے گا، جہاں بھارت کے معاشی مستقبل، اصلاحاتی ایجنڈے اور طویل مدتی وژن کو تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔
اب تک کی روایت کے مطابق بجٹ تقریر کا زیادہ تر مرکزی اور نظریاتی حصہ پارٹ اے میں شامل ہوتا رہا ہے، جبکہ پارٹ بی کو عموماً ٹیکس تجاویز اور تکنیکی اعلانات تک محدود رکھا جاتا تھا۔ تاہم اس سال وزیر خزانہ پارٹ بی میں نہ صرف قلیل مدتی ترجیحات بلکہ 21ویں صدی کے دوسرے عشرے میں بھارت کے اقتصادی سفر کا جامع خاکہ پیش کر سکتی ہیں۔
یہ نرملا سیتارمن کا مسلسل نواں بجٹ ہوگا۔ انہوں نے 2019 میں اپنی پہلی بجٹ تقریر کے دوران چمڑے کے روایتی بریف کیس کی جگہ لال کپڑے میں لپٹا ’بہی کھاتہ‘ متعارف کرا کے بھی روایت توڑی تھی۔ اس سال کا بجٹ بھی گزشتہ چار برسوں کی طرح پیپر لیس ہوگا۔
مالی سال 2026 میں مالی خسارہ جی ڈی پی کے 4.5 فیصد سے نیچے لانے کے بعد، اب بازاروں اور ماہرین کی نظریں مالی سال 2027 کے لیے Debt-to-GDP تناسب میں کمی اور ممکنہ طور پر نئے مالی خسارے کے ہدف پر مرکوز ہیں۔ تجزیہ کار یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا حکومت اگلے سال کے لیے واضح خسارے کا عدد پیش کرتی ہے یا نہیں۔
ذرائع کے مطابق بجٹ 2026 میں بھی حکومت بنیادی ڈھانچے پر توجہ برقرار رکھتے ہوئے 10 سے 15 فیصد اضافے کا اعلان کر سکتی ہے، کیونکہ نجی شعبہ اب بھی محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ صحت، تعلیم اور جی آر اے ایم جی جیسے اہم سماجی منصوبوں پر اخراجات بھی توجہ کا مرکز ہوں گے۔
یہ بھی پڑھیں: بجٹ سے قبل وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں پیش کیا اکنامک سروے رپورٹ
بجٹ میں مالی سال 2027 کے لیے نامینل جی ڈی پی کی پیش گوئی بھی اہم ہوگی، جس سے مہنگائی کے رجحان کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ مختلف تخمینوں کے مطابق حکومت 10.5 سے 11 فیصد نامیاتی جی ڈی پی کا ہدف پیش کر سکتی ہے۔