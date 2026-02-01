یونین بجٹ 2026-27 تاریخی، وِکست بھارت کی مضبوط بنیاد: وزیراعظم نریندر مودی
وزیراعظم مودی نے کہا کہ بجٹ بھارت کے اصلاحاتی ایکسپریس کو نئی توانائی دے گا اور 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب پورا ہوگا۔
Published : February 1, 2026 at 3:48 PM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی نے یونین بجٹ 2026-27 کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بجٹ 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں کی حقیقی عکاسی کرتا ہے اور ملک کے اصلاحاتی سفر کو نئی رفتار دیتے ہوئے وِکست بھارت کے واضح روڈ میپ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اتوار کے روز لوک سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ بجٹ سرمایہ جاتی اخراجات (کیپیکس) اور تیز رفتار اقتصادی ترقی کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے، جو آنے والے برسوں میں ہندوستان کی معیشت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔
The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.#ViksitBharatBudget https://t.co/26hIdizan9— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026
وزیراعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان محض دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی معیشت بن کر مطمئن نہیں ہے بلکہ جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی سمت مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے مطابق بجٹ میں اعتماد پر مبنی حکمرانی اور انسان مرکز معاشی فریم ورک کی جھلک نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ملک کے لیے ایک "مواقعوں کی شاہراہ" ہے، جو خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور چھوٹی صنعتوں کو بااختیار بناتا ہے۔
وزیراعظم نے خاص طور پر اس بات کو اجاگر کیا کہ بجٹ میں خواتین کی قیادت اور شراکت کو نمایاں مقام دیا گیا ہے اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مسلسل نویں مرتبہ بجٹ پیش کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وزیراعظم نے بجٹ میں میک اِن انڈیا اور آتم نربھر بھارت مہمات کو مزید رفتار دینے کے عزم کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شمال مشرقی خطے میں سیاحت کے فروغ، بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے بجٹ میں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جو علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ تقریر میں ریاستوں کے لیے ٹیکس کے مشترکہ پول میں 41 فیصد حصے کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا اور مالی سال 2026-27 کے لیے 1.4 لاکھ کروڑ روپے بطور فینانس کمیشن گرانٹس فراہم کرنے کی بات کہی۔ اروند پنگڑیا کی قیادت والے فنانس کمیشن نے نومبر 2025 میں اپنی رپورٹ صدر جمہوریہ کو پیش کی تھی۔ بجٹ میں مالی نظم و ضبط پر زور دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے آئندہ مالی سال کے لیے مالی خسارہ جی ڈی پی کا 4.3 فیصد مقرر کیا ہے، جو موجودہ مالی سال کے 4.4 فیصد سے کم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: بجٹ 2026 کی جھلکیاں، جانیں کیا سستا ہوا اور کیا مہنگا؟
اسی طرح قرض سے جی ڈی پی کا تناسب بھی کم ہو کر 55.6 فیصد رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو مستقبل میں ترجیحی شعبوں کے لیے وسائل کی دستیابی کو بڑھائے گا۔ آخر میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ یونین بجٹ 2026-27 بھارت کے اصلاحاتی ایکسپریس کو نئی توانائی اور نیا جوش فراہم کرے گا اور 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔